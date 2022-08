Boris Johnson visita Kiev nel Giorno dell’Indipendenza dell’Ucraina

Il governo ucraino rafforza le misure di sicurezza di fronte alla minaccia di bombardamenti nella capitale al termine dei sei mesi di guerra e Boris Johnson, probabilmente il politico più amato dagli ucraini, ha fatto irruzione a Kiev questo mercoledì di sorpresa.

Alle quattro del pomeriggio, pochi minuti dopo che erano risuonati gli allarmi antiaerei di avviso di un possibile attacco russo, il primo ministro britannico Boris Johnson ha attraversato Piazza Indipendenza con il presidente ucraino, Volodímir Zelensky. I cittadini che si trovavano nella zona hanno risposto prima con incredulità e poi con gare, grida di speranza e parole di gratitudine per gli aiuti militari forniti dal governo britannico all’Ucraina.

La terza visita di Johnson a Kiev è stata una giornata particolarmente tesa. È il giorno dell’anniversario dell’indipendenza dell’Ucraina e sono anche sei mesi di guerra. Sia le autorità ucraine che il Dipartimento di Stato americano avevano avvertito di aspettarsi un possibile attacco russo su larga scala entro questa data, soprattutto contro la capitale, kiev. La città era più vuota della scorsa settimana perché migliaia di persone avevano abbandonato le loro residenze per alcuni giorni per paura di un’offensiva dell’invasore.

Mentre molti residenti della capitale sono andati in luoghi più sicuri, Johnson è apparso con Zelensky per dargli di nuovo sostegno. “Quello che succede in Ucraina riguarda tutti noi. Ecco perché oggi sono a Kiev. Credo che l’Ucraina possa e vincerà la guerra”, ha detto Johnson.Martedì l’Ambasciata degli Stati Uniti ha rilasciato una dichiarazione esortando i suoi cittadini a lasciare l’Ucraina il prima possibile.

“Il Dipartimento di Stato ha informazioni sul fatto che la Russia sta aumentando i suoi sforzi per attaccare le infrastrutture e le strutture del governo nei prossimi giorni”, afferma la nota. Martedì l’ambasciata pakistana ha anche chiesto ai suoi cittadini di lasciare il Paese.

Se il primo ministro britannico Boris Johnson genera un diffuso rifiuto nel suo Paese, in Ucraina è considerato un eroe, per la fornitura di armi e addestramento che sta fornendo il suo governo (è il secondo fornitore di equipaggiamenti militari all’Ucraina dopo gli Stati Uniti) ma soprattutto per la sua forza retorica ed epica contro la Russia. Il percorso che Johnson e Zelensky hanno percorso, circa 300 metri lungo la via Khreshchátyk, correva parallelo all’esposizione pubblica di un centinaio di veicoli militari russi distrutti in combattimento.

Il primo ministro britannico e il presidente ucraino hanno evitato di visitare la lunga colonna di armature russe fatta saltare in aria o catturata dalle forze ucraine. Il centro di kyiv era meno affollato rispetto ai giorni precedenti perché, come hanno ammesso la giovane di Kharkiv Natalia Viloshtovska e un gruppo di conoscenti locali, molte sue vicine avevano scelto di allontanarsi dalla capitale o di evitare di visitare quartieri che potrebbero essere obiettivi militari Russi, come il quartiere di Lypky, quello visitato da Boris Johnson.

Il Lypky ospita il parlamento e importanti ministeri. L’entourage di Zelensky e Johnson ha fatto irruzione a piedi in uno dei lati di Piazza dell’Indipendenza, dove ha avuto luogo la rivoluzione di Maidan nel 2014, rovesciando il presidente filo-russo Viktor Yanukovich. L’area, a differenza di altre occasioni, era affollata da mezzogiorno di polizia e agenti in borghese, anche se le persone non potevano sospettarne il motivo.

Circondati da soldati, consiglieri e auto ufficiali, il passo con cui i due leader camminavano era molto veloce, ma si sono permessi di scambiare saluti con alcuni dei passanti che hanno voluto stringere la mano a Johnson. Zelensky sorrideva in ogni momento, insolito per il comportamento duro che lo ha reso famoso. Entrambi i leader si riconoscono come amici e parlano periodicamente al telefono. Gli allarmi antiaerei hanno suonato per tutta la giornata a kyiv senza l’impatto dei missili sulla città.

Le partenze stradali da kyiv hanno aumentato il traffico da lunedì a causa dell’aumento dei cittadini che in questi giorni scelgono di allontanarsi dalla metropoli, per paura di un attacco russo. Questa uscita è stata tutt’altro che massiccia come quella avvenuta all’inizio della guerra, lo scorso febbraio, quando le truppe di Mosca hanno tentato di impossessarsi della capitale, senza successo. Ma tutti i passanti intervistati da questo giornale hanno convenuto di conoscere persone che avevano lasciato la città.