Andrea Belotti si avvicina alla Roma

Dopo due vittorie consecutive e la testa della classifica guadagnata la Roma pensa al mercato con Mourinho che ha chiesto Andrea Belotti alla propria società per completare il pacchetto offensivo ed avere un’alternativa di qualità al titolare Tammy Abraham.



Continua la difficile estate di Andrea Belotti che dopo aver indossato per anni la fascia di capitano del Torino ha rotto con il club granata e si trova a fine agosto ancora svincolato e senza mercato.

Dopo un timido interesse da parte del Borussia Dortmund nessuno ha mai fatto un’offerta ufficiale al Gallo che ora ha bisogno di tornare a giocare per riprendere entusiasmo e soprattutto per riguadagnarsi un posto con la nazionale di Roberto Mancini.

Nelle ultime ore la Roma sta intensificando i contatti con l’ex attaccante del Torino, calciatore che piace molto a Mourinho che lo vorrebbe nella Capitale come vice Abraham.

Roma-Belotti, trattativa ben avviata

Andrea Belotti ha lasciato il Torino ormai da qualche mese ma il pazzo calciomercato estivo 2022 gli ha impedito di trovare una squadra ed il gallo al 24 agosto è ancora uno dei parametri zero più importanti dell’intero panorama europeo.

Qualche estate fa Urbano Cairo rifiutò una proposta da 80 milioni di euro pur di trattenere il proprio capitano che qualche estate dopo ha salutato a parametro zero senza rinnovargli il contratto.

Il Gallo è il classico attaccante moderno, bravo a fare gol e ad attaccare la profondità ma anche abile a giocare spalle alla porta grazie ad un fisico importante e ad una buona tecnica individuale.

In Serie A l’ex attaccante del Torino ha dimostrato di poter fare la differenza vincendo per ben due stagioni la classifica capocannonieri e dando ampia dimostrazione di continuità e capacità di decidere le sfide più complicate.

Per la Roma l’acquisto di Belotti sarebbe fondamentale per dare un’alternativa importante a Jose Mourinho e far rifiatare un Tammy Abraham che anche durante la scorsa stagione ha spesso accusato troppa stanchezza nei momenti chiave del campionato.

La trattativa è appena iniziata ma la sensazione è che la fumata bianca possa arrivare già nei prossimi giorni con Belotti che sembra sempre più vicino a vestire la maglia giallorossa.

Nella Capitale inoltre il Gallo ritroverebbe Paulo Dybala, giocatore con il quale Belotti ha già condiviso l’attacco ai tempi del Palermo con i due che già da giovani avevano dimostrato di trovarsi molto bene insieme.