Ilary Blasi, lo scatto nasconde un messaggio nascosto: lo hanno notato proprio tutti

Ilary Blasi l’ultimo scatto nasconde un messaggio segreto. Ecco cosa ha voluto comunicare la famosa conduttrice dell’Isola dei Famosi. Che frecciatina per Francesco Totti!

La Blasi torna in televisione e lo fa col sorriso sulle labbra. La stoccata all’ex marito è palese: avete visto il suo scatto? Parla da solo. Ecco il messaggio segreto che tutti hanno però immediatamente colto.

Ilary Blasi torna in TV dopo un anno travagliato

Ilary Blasi, dopo un anno di assenza dagli schermi televisivi, torna in onda e lo fa con l’ironia che da sempre la contraddistingue. A distanza di 12 mesi molto travagliati che hanno scombussolato la sua vita e quella della sua famiglia, la bella presentatrice Mediaset è pronta finalmente a voltare pagina.

Sappiamo tutti che cosa è successo nel 2022. La ex Letterina di Passaparola ha annunciato la separazione dallo storico marito, lo sportivo Francesco Totti. Pare che le ragioni della separazione siano proprio da imputare a dei tradimenti reciproci, anche se tutti credono che a tradire per primo la fiducia di Ilary sia stato proprio il Pupone.

In ogni caso, poco importa. La conduttrice oggi è serena e ha un nuovo amore: il suo nome è Bastian, un imprenditore tedesco che è diventato ormai già una star dei social. A proposito dei social, avete visto la foto pubblicata dalla conduttrice Mediaset? Ecco il messaggio segreto lanciato dalla Blasi che tutti però hanno colto.

La foto della conduttrice e il messaggio segreto: ecco cosa è accaduto sui social

Ilary Blasi torna non solo in televisione ma anche sui social e come sempre lo fa in maniera particolare. La bella ex Letterina di Passaparola è di nuovo alla conduzione del programma L’Isola dei Famosi.

Non ha attraversato un anno semplice la Blasi, che si è ritrovata a fare i conti con una famiglia distrutta a causa della separazione dallo storico compagno Francesco Totti. Oggi ciascuno di loro ha iniziato una nuova vita.

Lo sportivo romano è felicemente in coppia con la Flower designer Noemi Bocchi, con la quale convive ormai da qualche mese e anche per Ilary ci sono delle novità interessanti. La bella conduttrice fa coppia fissa con un imprenditore tedesco, tale Bastian, con il quale non si nasconde più.

Anche sui social i due si mostrano spesso insieme così come insieme li abbiamo visti sui vari settimanali di gossip e pettegolezzi. Ad attirare l’attenzione non è però solo la nuova storia d’amore di Ilary ma anche uno scatto che fa tanto discutere.

Avete visto la fotografia che la Blasi ha pubblicato sul suo profilo Instagram? In occasione del ponte del 25 aprile, Ilary ha lasciato l’Italia e si è diretta in Marocco, più precisamente a Marracash, con il nuovo compagno.

Ora che è ritornata in Italia, sta continuando a pubblicare alcuni scatti del suo soggiorno marocchino. Su Instagram, uno scatto in particolare ha attirato l’attenzione. Nella foto in questione si vede Ilary bella più che mai, a bordo di una piscina in un albergo super lussuoso, mentre indossa un costume nero che mette in risalto la sua forma longilinea.

Il messaggio “nascosto” in questa foto è però, paradossalmente, piuttosto palese: la conduttrice – come ha fatto più volte anche in questi mesi – ha lanciato una frecciatina all’ex consorte.

Ilary vuole mostrare a Francesco che è felice e serena anche senza di lui e che lontano dal Pupone ha trovato finalmente il sorriso che da tempo era scomparso sul suo viso. Nel frattempo continuano le dispute legali tra i due coniugi.

Secondo alcune indiscrezioni rilasciate dal Corriere della Sera, a partire dal 30 giugno la sorella della Blasi, Silvia, dovrà lasciare la società “Soccer School” che però è di proprietà di Totti.

Invece, per quanto riguarda i termini del divorzio tra Ilary e Francesco, anche qui sembra che il giudice sia già arrivato ad una decisione. Pare che il Pupone dovrà versare un assegno di mantenimento alla moglie pari a 12.500 al mese, mentre l’ex moglie dovrà farsi carico delle spese di gestione della villa all’Eur che resta di sua proprietà e dei figli.

A proposito dei figli, anche per loro arrivano degli accordi. Il giudice ha stabilito che i figli più grandi, Cristian e Chanel, possono vedere il papà quando vogliono. Orari e giorni di visita previsti invece per la piccola Isabel. In ogni caso, i tre pargoli restano a vivere con mamma Ilary.