Ilary Blasi incontenibile, racconta tutto in tv: chi si è aggiudicato lo scoop dopo il divorzio

By

L’estate è finita ma il gossip continua a impazzare nel nostro Paese: dopo la notizia di luglio che annunciava la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, ecco che arriva uno scoop grandioso sulla conduttrice. Ha deciso di raccontare tutto in tv, ma in un programma in particolare.

La notizia della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti fa ancora discutere: sono centinaia i dibattiti aperti sul web su chi ha più colpa dell’altro, ma la verità ancora nessuno la sa, solo i due diretti interessati.

In queste ore, però, è arrivato un nuovo scoop: pare che Ilary voglia raccontare tutto quello che è successo in tv, in un salotto che conosce molto bene. Ecco cosa si dice.

Ilary Blasi pronta a parlare in tv della separazione da Totti: ecco dove

La rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi fa ancora parlare molto: dopo vent’anni di amore, un amore che sembrava non dovesse mai finire, purtroppo la notizia che nessuno si aspettava è arrivata.

Tutto è cominciato mesi fa, quando uscì fuori di un presunto flirt di Totti con la giovane Noemi Bocchi (che ora risulta essere la sua presunta nuova fiamma). Dopo smentite e immagini dei due ancora in armonia, a luglio arriva l’annuncio ufficiale.

Ora, Ilary e l’ex campione della Roma stanno aspettando solo che il divorzio diventi ufficiale, ma intanto nel mondo del gossip se ne sono dette di tutti i colori.

La notizia fresca sarebbe quella che dice che la conduttrice è pronta a vuotare il sacco: infatti secondo Alberto Dandolo, la popolare showgirl in questo momento è combattuta su una decisione da prendere.

La sua amica Silvia Toffanin, secondo le voci, l’avrebbe invitata a Verissimo per raccontare la sua verità, proprio come fece dopo le voci di tradimento da parte di Francesco Totti.

A quanto pare, la Toffanin sarebbe pronta a riaprire il suo programma per la nuova stagione proprio con la storia dell’estate, per far raccontare alla sua amica di vecchia data com’è andata davvero la decisione di separarsi.

Si dice che Ilary sia molto dubbiosa se accettare o no l’invito, ma pare che il suo staff e le persone a lei vicine stiano lavorando per convincerla.

Vedremo, quindi, in televisione il racconto di Ilary Blasi? Non si sa, al momento sono solo voci, dobbiamo solo attendere che arrivi un annuncio ufficiale da parte del team di Verissimo.

Ilary e Totti: le parole di Gerry Scotti

Un altro conduttore televisivo che, dopo la Toffanin, conosceva bene la storia di Ilary Blasi e Francesco Totti è Gerry Scotti, uno dei più amati della tv italiana.

Proprio in questo periodo, Scotti ha raccontato un aneddoto sui due, che conobbe proprio agli esordi, quando lei era solo una letterina di Passaparola e Totti non era ancora il campione che conosciamo oggi.

Gerry Scotti ricorda ancora quando Francesco aspettava che Ilary uscisse dal camerino, quando la loro storia era ancora agli esordi.

Il conduttore si è detto dispiaciuto, anche perché in un’intervista recente, ha ammesso di aver vissuto vent’anni fa la nascita del loro amore e che, come tutti, sperava potesse durare per sempre.

Insomma, a quanto pare proprio nessuno si aspettava questa dolorosa separazione, che a breve verrà discussa avanti a un tavolo pieno di avvocati.