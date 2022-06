Ilary Blasi inarrestabile, beccata a baciarsi per strada con lui: il nuovo Pupone di casa

Ilary Blasi beccata dalle videocamere proprio con lui, alla faccia di Totti che non perde occasione di commentare il tutto.

La bellissima Ilary Blasi si è recata a Milano per la finale della più lunga edizione dell’Isola dei Famosi, durata ben tre mesi di riprese alle Honduras e la quale si è conclusa da pochissimo.

Infatti, lunedì 27 giugno la finale del programma, iniziato ben tre mesi fa, nonché il 21 marzo, è andata in onda su Canale 5, rendendo partecipi i naufraghi e gli appassionati in una bellissima puntata piena di suspense.

A gestire il collegamento con l’Italia, direttamente dall’Honduras, Alvin. Si chiude dunque l’edizione più lunga della storia dell’Isola dei Famosi. Chi tra Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Nick Luciani, Mercedesz Henger, Marialaura Devitis e Luca Daffrè è stato incoronato vincitore?

Il compagno misterioso di Ilary Blasi

A condurre il programma è stata, come tutti ben sappiamo, Ilary Blasi. Amata da tutti e bravissima nel condurre l’Isola, si è presentata alle riprese della finale con un accompagnatore assai speciale, che ha naturalmente scaturito i commenti di Totti sotto ai post di Instagram del compagno di Ilary.

La conduttrice, infatti, è stata catturata in scene dolcissime e baci teneri con Kim, il suo amorevole gattino di razza Sphynx, la piccola dagli occhi azzurrissimi e il manto rosa pallido ha fatto innamorare tutti.

Ilary è appassionata di questa razza, e nella sua famiglia fanno parte due esemplare di sphynx, Donna Paola, occhioni verdi e manto più scuro di quello del piccolo Kim, arrivata nel 2019, e Alfio, molto simile a Kim, che Ilary ha accolto in casa circa un anno fa.

Donna Paola, la gattina più anziana, aveva già dato alla luce dei cuccioli nel 2021 rendendo Ilary e Francesco felicissimi dei nuovi arrivi, che non hanno mancato di condividere la loro felicità attraverso post e stories rendendo partecipi tutti i loro fan.

L’ultima arrivata della famiglia Totti è stata un regalo dell’agente di Ilary. Infatti, Kim, è stata data in dono alla conduttrice proprio dalla “zia” Grazia, nonché Graziella Lopedota.

Ilary ha infatti taggato “Zia Grazia” nel post di benvenuto alla nuova arrivata, la piccola Kim, ringraziandola e facendo dunque sapere ai fan che il felino sia stato proprio un regalo dell’agente, che conosciamo per nomina essendo presente anche dietro ad altri grandi volti dei piccoli schermi, come la Hunziker o J-Ax e tanti altri.

Il commento di Totti

Puntuale come non mai il famoso ex capitano della Roma, si è fatto presto sentire sotto al post di Ilary Blasi, commentando la somiglianza schiacciante tra la piccola Kim e Alfio, il gattino già presente in casa.

“Alfietto” è stato infatti il commento di Francesco Totti sotto al post Instagram di Ilary, usando il tenero vezzeggiativo per evidenziare la similarità tra i due piccoli felini.