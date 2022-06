Manuel Bortuzzo, l’indiscrezione: ‘costretto’ a lasciare l’Italia per colpa di Lulù

Manuel Bortuzzo vola in Florida per Lulù Selassiè? Mollata poche settimane dopo la conclusione del Grande Fratello.

Nelle scorse ore Manuel è atterrato negli USA annunciandolo ai propri fan di Instagram con uno scatto in bianco e nero attraverso cui ha immortalato una spiaggia della Florida. Dopodiché ha pubblicato altre istantanee della sua gita a Miami.

I fan sono impazziti e allo stesso tempo si sono fatti sentire sotto i post della vacanza relax di Manuel, facendogli sentire tutto il loro affetto del tutto genuino e sentito. Il nuotatore può di certo vantare delle persone fantastiche a suo seguito.

Il compleanno

In quegli stessi giorni sembra esser parso chiaro che l’amata principessa abbia compiuto gli anni proprio nel luogo in cui Bortuzzo si è recato per la suddetta vacanza di relax.

La foto in bianco e nero ha destato parecchi sospetti. Miami è infatti nota per essere una delle città più belle al mondo, oltre che un paradiso terrestre sul quale passare un periodo di relax totale.

Sembra, però, che i fan credano che dietro a quel post malinconico ci sia lo zampino di Lulù. Che sia lei la causa di tale tristezza? È lei la causa per la quale Manuel si trovava lì?

L’ex vip si è recato al compleanno della vecchia fiamma, la principessa Selassiè, con il quale sembrava aver chiuso del tutto. Eppure i fatti sembrano comunicarci il contrario. Ecco cosa c’è dietro a questo riavvicinamento.

A proposito di Lulù Selassiè, che ha festeggiato il suo 24esimo compleanno, si sono sparse alcune voci alquanto sconcertanti sul party di Miami. Difatti molti degli invitati non si sono presentati alla festa, che qualcuno ha definito un flop.

La sorella di Lulù, Clarissa, è stata l’unica a spendere due parole sull’evento quando le è stato domandato se Manuel Bortuzzo fosse stato invitato:

“Questo non lo so. Le cose personali di Lulù le sa solo lei. Io e Jessica non abbiamo alcun contatto con Manuel, non per nostra scelta. A me farebbe super piacere essere sua amica, per me è sempre stato come un fratello. Non lo sente nessuna di noi, quindi non credo che Lulù abbia mandato l’invito a Manuel.”

La svolta

Nessun invito per Manuel, che si è rivelato alla fine dei conti assente al party dell’ex fidanzata. In molti fino a qualche settimana fa credevano che avrebbe fatto il viaggio in America con la principessa. Le cose invece hanno preso una piega differente per la coppia, che si è dissolta definitivamente.