Ilary Blasi e Totti, dopo la foto insieme a Noemi il VIDEO contro il capitano

Ilary Blasi e Francesco Totti tornano al centro dell’attenzione per l’ennesima volta. La conduttrice, ha rotto finalmente il silenzio dopo le gravi accuse che l’ex Capitano della Roma le ha rivolto. Il duro scontro si è svolto su IG: scopriamo cosa è accaduto.

Uno degli argomenti più discussi di questi ultimi mesi è senza dubbio l’intervista rilasciata di Francesco Totti rilasciata al Corriere della Sera. L’ex Capitano della Roma ha accusato la sua ormai ex moglie di avergli svuotato le cassette di sicurezza, dove al loro interno c’erano dei costosissimi orologi di grande valore. Nelle scorse ore, la conduttrice ha risposto attraverso una storia su Instagram alle gravi accuse di Francesco.

Il gesto della conduttrice de L’Isola dei Famosi, non è passato inosservato, infatti, ha lasciato milioni di fan senza parole. Non ci ha pensato due volte ad asfaltarlo pubblicamente: scopriamo cosa è accaduto.

Ilary Blasi rompe il silenzio alle gravi accuse di Francesco Totti

Finalmente, Ilary Blasi ha rotto il silenzio dopo l’intervista rilasciata al “Corriere della Sera” da Francesco Totti, dove aveva raccontato: “Con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole.”

Delle accuse che hanno scatenato una grande polemica. Ilary Blasi, non ha mai risposto, aveva solamente fatto sapere, tramite il suo legale di non voler rilasciare nessuna dichiarazione proprio per proteggere i loro tre figli, Cristian, Chanel ed Isabel:

“La tutela dei miei figli viene prima di tutto, ognuno è responsabile delle sue azioni.”

Ma nelle scorse ore qualcosa è cambiato, perché a grande sorpresa, la conduttrice de L’Isola dei Famosi, ha compiuto un gesto che ha lasciato migliaia di persone a bocca aperta. Il video è diventato virale dopo pochi minuti: vediamolo.

Ilary Blasi, il gesto inaspettato contro Francesco Totti | VIDEO

Ilary Blasi, per la prima volta ha rotto il silenzio della storia legata ai famosi Rolex. Lo ha fatto tramite un video pubblicato nelle sue storie di Instagram. Nel dettaglio, la conduttrice ha lanciato una clamorosa frecciatina al suo ex marito, riprendendosi davanti al negozio di Rolex, taggando Striscia la Notizia, la sua imitatrice Francesca Manzini e Francesco Totti.

Non è finita qui, nel filmato si vede la Blasi fare l’occhiolino e il gesto della mano che arraffa riferendosi al “furto”. Il video ha fatto il giro del web in poco tempo. La sua risposta ironica, infatti, non è passata inosservata. Ormai, lo scontro tra i due ex coniugi si fa sempre più intenso. Francesco Totti risponderà? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.