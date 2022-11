Ilary Blasi, chi sarebbe il presunto fidanzato: più ricco di Totti | FOTO

By

Il nuovo presunto fidanzato di Ilary Blasi sarebbe molto più ricco e affascinante del suo ex marito, Francesco Totti. Ecco di chi si tratta.

Ilary Blasi è una conduttrice televisiva che negli ultimi anni ha condotto molti reality in casa Mediaset tra cui l’ultimo L’isola dei famosi che nella sedicesima edizioni ha visto la vittoria dell’attore Nicolas Vaporidis.

Nonostante la sedicesima edizione del reality sia stata condotta in modo molto spigliato dalla Blasi, che si è anche divertita a mettere in scena con i suoi due opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, siparietti comici, la donna in quel periodo stava vivendo dei problemi coniugali.

Ilary Blasi: ecco chi sarebbe il suo nuovo fidanzato

Infatti, la presentatrice dopo poche settimane dalla fine dell’Isola dei famosi ha annunciato tramite un comunicato la fine del legame con Francesco Totti dopo diciassette anni di matrimonio e tre di fidanzamento.

Subito dopo il comunicato, c’è stato, nelle settimane a seguire, un enorme caos mediatico e sono state pubblicate sui magazine tantissime voci riguardanti i motivi della separazione tra Totti e la Blasi.

A inizi settembre, stanco di essere accusato come colpevole, è lo stesso Francesco Totti a rompere il silenzio, ammettendo al Corriere della Sera, di aver scoperto un tradimento da parte della Blasi, essendo stata lei al prima a compiere atti fedifraghi.

L’ex calciatore non ha fatto il nome della persona con cui Ilary l’avrebbe tradito, ma in questi mesi sono stati rivelati alcuni nomi tra cui quello dell’attore Luca Marinelli e il ballerino Alessio La Padula.

Fabrizio Corona, su Instagram aveva fatto intuire che la notizia del coinvolgimento di quest’ultimo, ballerino ed ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, fosse vera, ricevendo dal diretto interessato un filmato in cui gli ha chiesto il perché alla sua età si immischia ancora in queste faccende.

Durante l’estate però, si era parlato di un avvicinamento della Blasi nei confronti di Cristiano Iovino, giovane personal trainer per la quale la donna sembrava aver perso la testa.

Ilary Blasi ha un nuovo amore?

Il suo nome però, è svanito dalle pagine dei giornali italiani in poco tempo e il settimanale Diva e Donna, in questi giorni ha pubblicato la foto di Ilary Blasi a cena con un uomo di mezza età.

I due erano a cena assieme, con altri amici, ma sono usciti separatamente e si vocifera che ci possa essere del tenero tra i due, anche se non ci sono stati gesti affettuosi che possano far intendere una complicità amorosa.

Durante la sua dichiarazione, Totti ha ammesso che l’uomo con cui la Blasi l’avrebbe tradito è completamente diverso da lui e che non si aspettava che potesse interessare alla sua ex compagna.

L’uomo fotografato insieme alla Blasi dal giornale, si chiama Edmondo Israilovici e al momento non c’è nessun dato riguardo la sua vera età, ma pare si aggiri intorno alla cinquantina.

Quello che sappiamo sul suo conto è che è un’immobiliarista ed è uno dei soci di una grande e rinomata agenzia immobiliare che esercita la sua professione tra le città di Roma e Milano.

Inoltre, Edmondo, avrebbe anche degli interessi in un’azienda che tratta di fitness e benessere la cui sede sarebbe a Sabaudia, dove si trova la villa di Ilary Blasi e Francesco Totti.

Proprio questa casa estiva è stata utilizzata da entrambi in due momenti diversi durante la scorsa stagione.

Ciliegina sulla torta, sembra che Israilovici sia un appassionato di padel, proprio come Francesco Totti e la sua nuova compagna Noemi Bocchi, che l’ex capitano della Roma ha incontrato proprio in un torneo di padel.

Non ci resta che attendere nuove informazioni, per capire se, effettivamente, Edmondo e Ilary hanno cominciato a intraprendere una storia o se si tratta solo di una semplice amicizia.