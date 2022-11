Alberto Urso, oggi è diventato un altro: il cambiamento dopo Amici | FOTO

Bello e talentuoso, Alberto Urso oggi non è più come lo ricordiamo nel suo percorso ad Amici. È cambiato totalmente.

I ragazzi che passano dalla scuola italiana più famosa sono tutti di grande talento, riconosciuto spesso a livello mondiale. Amici di Maria De Filippi non è solo un talent show ma una vera e propria accademia, nata per preparare i ragazzi al successo assoluto dopo la loro uscita. Vincitori e non oggi sono cantanti e ballerini amati e conosciuti in ogni parte del mondo, esempio? Basta dire il nome di Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Sangiovanni, Irama, Aka7 e tra gli ultimi anche Alex o Luigi.

Tra i ballerini non manca il nome di Anbeta, Giuseppe Gioffrè (ballerino di fama internazionale che accompagna star del calibro di Jennifer Lopez, Taylor Swift e moltissime altre ancora), Elena D’Amario, Adriano Betinelli, Andreas Muller, Alessio La Padula e così via dicendo. Altri hanno fatto una carriera diversa come Stefano De Martino e Andrea Dianetti, ma è confermato che chi esce da Amici sia un vero e proprio talento. Uno di questi è il tenore Alberto Urso, arrivato in punta di piedi tra i banchi per poi vincere grazie alla sua portentosa voce: avete visto come è cambiato? È ancora più bello.

Alberto Urso e il suo percorso ad Amici

Senza dubbio uno dei cantanti di Amici che ha saputo conquistare non solo i professori, ma anche i giudici e il pubblico da casa. È arrivato a percorso già iniziato, timido e quasi impaurito da quella grandezza che è il talent.

Quando Maria De Filippi lo ha invitato a cantare, tutti si sono sorpresi perdendo quasi le parole. Alberto è nato a Messina il 23 luglio 1997 e nel momento in cui è approdato ad Amici 18, qualcuno lo ha riconosciuto grazie alla voce e agli occhi magnetici.

Urso, infatti, quando era piccolo – all’età di 13 anni – ha partecipato a Ti lascio una canzone vincendo il talent. Era già promesso al successo e dopo qualche tempo ha voluto tentare la fortuna con la De Filippi, lasciando il segno per la seconda volta.

Alberto è diplomato in conservatorio musicale che ha frequentato nella sua città di Messina, per poi laurearsi in canto lirico a Matera presso il conservatorio. Ha superato i provini di Amici grazie a Stash dei The Kolors (anche loro vincitori del Talent anni prima) che ha visto in lui quella luce che brillava e che poteva andare molto lontano.

Il suo brano Solo ha raggiunto le prime posizioni e si è affermato nel campo musicale. Urso ama contaminare il canto lirico con il pop, far vedere che una vocalità come la sua possa accarezzare stili e canzoni differenti con grande credibilità.

Alberto Urso oggi: come è cambiato il cantante?

Lasciando un attimo da parte Uso come cantante, oggi non è più il ragazzo timido seduto tra i banchi di Amici. Infatti, come possiamo notare dagli scatti che ci regala con il suo profilo Instagram, Alberto è diventato un ragazzo molto sicuro e consapevole della sua bellezza oltre che del suo innato charme.

Insomma, non solo voce ma anche una grande presenza scenica oggi più di ieri.