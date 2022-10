Ilary Blasi, chi c’era prima di Totti? Preparatevi, biondo come il Pupone | FOTO

Ilary Blasi, sapete chi c’era nel suo cuore prima di incontrare Francesco Totti? Proprio lui, un uomo affascinante, ancora più bello del Pupone.

La conduttrice Mediaset, la donna più famosa d’Italia ma anche la più chiacchierata del momento, prima di incontrare Francesco Totti stava con lui, un uomo davvero affascinante. Ve lo mostriamo. Altro che Francesco!

Ilary Blasi e Francesco Totti, storia di una favola senza lieto fine

Le favole non sempre hanno il lieto fine e Ilary Blasi e Francesco Totti lo sanno bene. Proprio loro, due dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo italiano, hanno messo la parola fine ad un amore che anche loro, come tutti, credevano eterno, proprio come quello delle principesse e dei principi, protagonisti delle storie d’amore più belle di sempre.

Loro, che sono stati sposati per 17 anni e in coppia per 20, si sono lasciati e pure in malo modo. Lui ha tradito lei. Lei ha tradito lui. Una famiglia si è sfasciata e ora una guerra legale, dai risvolti drammatici, sta portando disperazione e dolore in quella che prima era una famiglia perfetta e felice.

Prima di incontrare Francesco Totti, colui che più volte la bella conduttrice ha definito l’uomo della sua vita, Ilary è stata fidanzata con un’altra persona, un giovane affascinante che sbuca fuori all’improvviso. Lui è davvero bellissimo, più del Pupone.

Chi è l’ex fidanzato della conduttrice

Prima di fidanzarsi ufficialmente con Francesco Totti e di costruire una famiglia con lui, Ilary Blasi è stata fidanzata con un altro uomo, un giovane bellissimo che ha il fascino di un attore hollywoodiano: il suo nome è Sean Brocca.

Al tempo, oltre 20 anni fa, il lui della Blasi era un famoso modello, amico di Fabrizio Corona e frequentatore di ambienti inn del mondo delle passerelle, insieme a personaggi anche piuttosto famosi.

Ha avuto una relazione durata qualche tempo con la conduttrice Mediaset e finita poi perché la Blasi aveva perso la testa per Totti. Ilary e Sean hanno convissuto anche insieme, nella stessa casa, per un lungo periodo. Poi, lei, un giorno ha fatto le valigie e ha raggiunto Francesco.

Proprio Sean Brocca, nel mezzo del caos mediatico che ha travolto l’ex fidanzata e il Pupone, ha voluto dire anche la sua e ha fatto delle affermazioni piuttosto pesanti sul conto della sua ex, dichiarando che la relazione e poi il matrimonio con Totti, è stato solo un mezzo per la Blasi, per poter approdare nel mondo dello spettacolo e fare carriera. Quindi praticamente Sean ha affermato che lei si è sposata con il Pupone solo per convenienza.

Bello come il sole, l’ex della Blasi sembra un attore di Hollywood

La Blasi non ha voluto replicare a nessuna delle accuse infamanti fatte nei suoi confronti da nessuno, nemmeno dall’ex fidanzato con il quale si dice abbia vissuto una passione forte e un sentimento importante.

I due ex non si vedono e non si parlano da anni, tuttavia, nonostante le parole poco carine che Brocca ha speso nei confronti della Blasi, l’ex modello continua a conservare comunque di lei ancora un dolce ricordo.

Sean è un uomo affascinante oggi ma da giovane era ancora più bello. Alto, fisico prestante e lunghi capelli biondi, sembra avere una certa somiglianza con l’attore americano Brad Pitt.

Brocca è davvero un uomo bellissimo. Oggi è chiaro perché Ilary abbia perso la testa per lui, quale donna non farebbe capitolare ai suoi piedi? Eppure, a lui la Blasi ha preferito il Pupone e di certo possiamo dire che per 20 anni non gli è andata poi così male.