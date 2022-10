Rame e ottone, come lucidarlo in 5 minuti: risultati immediati

A contatto con l’aria rame ed ottone possono ossidarsi cambiando il loro colore originario. Vediamo come farli tornare nuovi.

La manutenzione e la pulizia dell’ottone e del rame dovrebbero essere fatte con cadenza periodica.

Rame ed ottone vanno puliti spesso

Il rame e l’ottone a contatto con l’ossigeno possono cambiare colore. In questo modo, svilupperanno una patina marrone per il rame e nera per l’ottone. Si potrebbe trattare anche di sporcizia accumulata nel tempo. Per evitare questo processo, è necessaria una manutenzione periodica degli oggetti realizzati in questo metallo.

Magari si tratta di pentole o suppellettili ereditati, che hanno una lunga storia e che vi piacerebbe tenere esposti nella tua cucina. Peccato che il tempo gli abbia fatto perdere la loro lucentezza.

Gli accorgimenti possono essere anche naturali ed eviteranno che rame ed ottone perdano la loro lucentezza. Vediamo quali sono i rimedi tramandati dalle nostre nonne e che possono essere messi in pratica utilizzando dei prodotti che sono facilmente reperibili nelle nostre cucine.

Come lucidarli

Nel caso del rame e dell’ottone macchiati in modo leggero, si potranno utilizzare semplicemente acqua tiepida e sapone. Insieme dovranno essere passati sul rame e sull’ottone con l’ausilio di una spugna. Poi, devi necessariamente asciugare con un panno, sia esso di cotone o microfibra.

Un altro ingrediente facilmente reperibile nelle proprie cucine e che si presta alla pulizia di rame e ottone è sicuramente l’aceto bianco che permette di rimuovere le macchie. In questo caso, bisognerà versare l’aceto nell’acqua e poi passarlo sui metalli sporchi. Nell’aceto, messo in un pentolino, potrebbe anche essere disciolto del sale grosso.

In aggiunta, ricorda che il limone ed il sale sono gli ingredienti naturali migliori per poter pulire sia rame che ottone. In pratica, è necessario tagliare a metà un limone e strofinarlo su tutta la superficie. Poi, pulisci con un panno asciutto.

Per quanto riguarda le pentole e i suppellettili in ottone, si potranno usare anche sale, aceto, farina e acqua per pulirli. Dovrai mescolarli insieme e adoperare uno spazzolino da denti da passare su tutta la superficie. Il composto dovrà agire sull’ottone per circa 10 minuti trascorsi i quali gli oggetti in ottone andranno sciacquati e poi asciugati per bene.

In ogni caso, se ci sono delle parti delicate o verniciate sarebbe meglio fare attenzione a non strofinare troppo.

Un altro rimedio naturale per pulire entrambi questi metalli consiste nell’utilizzare la cera, proprio quella che serve per le candele. Quest’ultima, dovrebbe essere passata sugli oggetti in metallo e lasciata agire.

Se gli oggetti realizzati con questi due metalli dovrebbero essere particolarmente rovinati, non esitare a contattare un artigiano e farti consigliare da lui un prodotto specifico per la pulizia.