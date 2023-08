Meteo, nuova fase di caldo nel weekend?

Meteo, avremo ancora instabilità per la giornata odierna e per quella di domani su alcune aree della nostra Penisola ma in un contesto di generale e progressivo miglioramento. La profonda area depressionaria in seno alla quale sono giunte fresche correnti da nord-ovest, tende a scivolare verso sud e specificatamente verso la Spagna meridionale.

In questo contesto dobbiamo attenderci un ritorno ad una fase di tempo piuttosto buona a ridosso del fine settimana con temperature in aumento a partire da venerdì. I valori massimi saranno gradevoli e tipicamente estivi ma, chiaramente, molto lontani da quelli raggiunti in questi giorni.

Situazione meteo e prospettive per settembre

Dunque, appare sempre più probabile che il primo mese dell’autunno meteorologico si avvierà con condizioni climatiche complessivamente stabili, ma senza il notevole calore tipico delle regioni subtropicali.

L’area di alta pressione si rafforzerà nuovamente, come era atteso dopo il passaggio della perturbazione nei giorni conclusivi di agosto. Tuttavia, questa zona di alta pressione sarà in primis non sarà così opprimente come quella che ci ha interessato nei mesi scorsi e, secondariamente, porterà temperature piacevoli ma senza picchi di caldo. Di conseguenza, le temperature si manterranno in linea con le medie stagionali, offrendo giornate calde ma senza eccessi.

Meteo stabile e nottate fresche

Le notti, al contrario, si prevede saranno piuttosto fresche: da nord a sud, le temperature potrebbero arrivare a circa 10-12°C nelle pianure e nelle valli settentrionali. In qualche caso, specie nelle valli più strette dell’Appennino, sono anche attesi valori ad una cifra.

Va da sé che questa appena descritta, rimane la prospettiva per la prima settimana del mese di settembre 2023. A seguire, il quadro previsionale mostra molta incertezza e la distanza temporale, ampliandosi notevolmente, non fa altro che aumentare il grado di difficoltà e del margine di errore.

Proiezioni a medio termine

Tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, è previsto un significativo cambiamento di scenario in Europa. L‘evoluzione comporterà lo spostamento dei massimi anticiclonici verso l’Atlantico, il che avrà un impatto sull’andamento meteorologico nell’area considerata. In particolare, si prevede che masse d’aria più fresca si muovano verso il bacino del Mediterraneo, portando con sé un aumento delle possibilità di condizioni meteorologiche instabili o addirittura perturbate.

L’interazione tra queste diverse masse d’aria darà luogo a contrasti intensi, alimentando l’aspettativa di un periodo caratterizzato da condizioni climatiche turbolente, seguendo un modello tipico delle burrasche che si manifestano verso la fine dell’estate. Le zone più colpite saranno probabilmente quelle del Centro-Nord, dove le precipitazioni dovrebbero essere più abbondanti. Parallelamente, si prevede una diminuzione delle temperature: i valori termici tenderanno a scendere al di sotto della media stagionale caratteristica di questo periodo.

Meteo settembre

Nel periodo compreso tra il 4 e l’11 settembre, è probabile che si verifichino condizioni meteorologiche instabili al Nord a causa delle code di perturbazioni legate al flusso Atlantico.

Nel frattempo, il Centro-Sud potrebbe essere interessato da temporanee rimonte di aria sub tropicale, portando a fasi più stabili e calde. Le temperature avrebbero tendenzialmente un aumento rispetto alla settimana precedente, pur restando all’interno delle medie tipiche per quel periodo.

Tendenza fino al 20 settembre

Per quanto riguarda il periodo dal 11 al 18 settembre, si prevedono condizioni simili a quelle della settimana precedente. Ciò comporterebbe un’andamento variabile al Centro-Nord, con la maggiore probabilità di precipitazioni in queste zone.

Al contrario, nel Sud ci si aspetterebbe fasi più asciutte e soleggiate. Le temperature dovrebbero rimanere in linea con le medie stagionali o leggermente superiori al Sud.

Focus meteo breve termine

Verso la fine di agosto, nei giorni 30 e 31, si prevede che il Mediterraneo centrale e l’Italia siano influenzati da un’area di bassa pressione. Questo sistema, sebbene in fase di indebolimento progressivo, avrà ancora la capacità di causare qualche instabilità, specialmente domani, 30 agosto.

Nel corso del pomeriggio, saranno possibili locali rovesci o brevi temporali, soprattutto nelle regioni del medio e alto Adriatico, Toscana, Umbria e Appennino centrale. Anche se in misura più isolata, fenomeni simili potrebbero verificarsi anche nel Nordest e nelle aree di Emilia, parte sud-orientale della Lombardia, Liguria, Campania, Puglia, Lucania e nord-ovest della Calabria.

Le precipitazioni tenderanno a diminuire in serata in quasi tutto il territorio. Altrove il tempo sarà più stabile, con ampie schiarite sulle pianure del Nordovest e sulle Isole.

Meteo Giovedì

Tra la notte successiva e il 31 agosto, ultimo giorno del mese, la Sicilia e la Calabria meridionale potrebbero sperimentare un’instabilità con alcune precipitazioni. Nel resto d’Italia, invece, il miglioramento delle condizioni meteorologiche sarà evidente, con nuvole sparse concentrate principalmente nelle zone montuose e poche piogge.

Nel complesso, agosto si concluderà con temperature nella media o leggermente al di sotto delle medie stagionali. In seguito, è previsto un aumento delle temperature, soprattutto verso il primo fine settimana di settembre. Un’area di alta pressione in rinforzo porterà condizioni più stabili e prevalentemente soleggiate, con temperature che potrebbero superare la media.

Focus temperature

Abbiamo ampiamente analizzato l’aspetto termico. Le temperature, infatti, dopo una lunga fase molto elevata e considerevolmente sopra la media, sono scese anche di 10-12 gradi. La colonnina di mercurio continuerà a scendere ancora fino a Giovedì, ma da Venerdì ad iniziare dalle aree occidentali centrali e poi settentrionali inizieranno nuovamente ad aumentare. Un aumento che, nei giorni a seguire, coinvolgerà anche le regioni del medio e basso versante adriatico.

Seguirà, quindi, una nuova fase stabile, molto piacevole in cui le temperature giornaliere pur tornado a crescere praticamente su tutto il territorio, saranno particolarmente piacevoli.

Anche il vento, dopo le raffiche sostenute che si sono manifestate specie domenica e lunedì, inizierà ad attenuarsi con direttrice settentrionale.