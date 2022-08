Il Volo, la famiglia si allarga: è proprio lei a far vedere il suo pancione a tutti | FOTO

By

Aria di novità per Il Volo con una bellissima sorpresa che ha intenerito i fan del gruppo canoro dal successo internazionale.

I cantautori del Il Volo non si fermano mai e ci sono novità che allietano e rendono la giornata molto più interessante.

Come si è formato il gruppo de Il Volo?

Il Volo è un gruppo di fama internazionale totalmente Made in Italy. Una popolarità che ha superato i confini del nostro Paese arrivando in ogni parte del mondo.

Il gruppo è formato dal baritono Gianluca Ginoble e i due tenori Pietro Barone e Ignazio Boschetto. I tre si sono conosciuti quando erano dei bambini per poi conquistare pubblico e critica, cantando anche al fianco di musicisti del calibro di Andrea Bocelli.

I ragazzi de Il Volo hanno vissuto tre fasi principali della loro carriera, da bambini prodigio all’età di soli 14 anni a conferma di Sanremo sino alla fase odierna dove sono uomini alla conquista del mondo.

Si sono presentati individualmente ai provini del Talent Show condotto da Antonella Clerici “Ti lascio una canzone”: proprio a lei e al regista Alberto Cenci è venuta l’idea di unirli e formare un unico gruppo (esattamente come per i One Direction ad X Factor).

I Tenorini hanno dimostrato di essere dei veri professionisti, prima con il nome de Il Trio e poi con il nome che mantengono tutt’ora.

Nel 2011 sono stati candidati per i Grammy Awards e sperano di poterselo aggiudicare nel prossimo futuro.

La novità della fidanzata di Ignazio Boschetto

Tra loro, Ignazio Boschetto è felicemente fidanzato con la bellissima Ana Paula Guendes, ballerina e coreografa di origini brasiliane.

Il suo percorso artistico è molto interessante e ha preso parte a non poche trasmissioni di successo, come Danca dos Famosos – la versione brasiliana del nostro Ballando con le Stelle – come professionista. La ballerina e il cantante sono molto felici e riescono a sopportare la distanza, perché ogni volta che si vedono è una festa.

Entrambi pieni di impegni in ogni parte del mondo, in una intervista a Verissimo Boschetto ha confessato di stare molto bene ed essere felice. Non è facile gestire una relazione a distanza, ma alla base di tutto c’è fiducia reciproca e un grande amore.

La fidanzata ha un profilo Instagram seguitissimo ed è proprio attraverso le sue storie che ha comunicato una novità bellissima a tutti i suoi fan.

Scorrendo tra le varie storie di Instagram della ballerina, una ha subito incuriosito i follower. Un pancione in mostra ha fatto innamorare tutti quanti: si tratta di una delle sue amiche più care che sta aspettando un bambino. Una novità bellissima, con questo gruppo di amiche che mostrano il pancione della protagonista in attesa di conoscere quanto prima questo “nipotino o nipotina” di Ignazio e Ana Paula.