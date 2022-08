“È finita per sempre”, Raoul Bova: dopo anni di matrimonio si sfascia la famiglia

By

Il bellissimo attore italiano Raoul Bova è amato da tutti, ma la notizia che trapela in queste ore potrebbe lasciare i fan senza parole.

Raoul Bova è l’attore italiano tra i più bravi e la notizia che emerge in queste ore ha lasciato qualche fan perplesso, in un mondo dove l’amore e la condivisione sono fondamentali per lui.

Raoul Bova, attore marito e padre amorevole

Raoul Bova, attore italiano con una professionalità che si traduce in anni di pellicole per il cinema e la televisione. Non solo volto conosciuto, Bova è anche un padre amorevole dei suoi quattro figli.

Alessandro Leon e Francesco sono i due figli avuti dalla precedente relazione con Chiara Giordano, mentre Luna e Alma sono le figlie nate dall’attuale relazione con l’attrice Rocio Morales.

Raoul è sempre riuscito a mantenere un certo equilibrio per quanto riguarda i suoi figli. I due ragazzi, oramai grandi, appaiono spesso tra le foto di Instagram sul profilo ufficiale dell’attore e condividono con il padre non poche attività.

Le due bimbe si mostrano felici mano nella mano del loro papà, amato da moltissimi fan in tutta Italia. Proprio Raul ha, in una delle sue interviste, messo l’accento su come sia stato difficile lavorare negli Stati Uniti senza poter seguire la crescita dei suoi figli giorno dopo giorno.

Tornato in Italia per i suoi progetti professionali, oggi l’attore riesce a conciliare bene il rapporto con i suoi 4 figli.

La verità su una famiglia dolorosamente sfasciata

Nel frattempo una notizia ha sconvolto i fan e non solo. Annamaria Bernardini De Pace ha usato delle dure parole in merito al suo ex genero rivelando qualcosa di inaspettato.

Come riporta Today, l’immagine del divorzio tra Bova e Chiara Giordano non sarebbe avvenuto in maniera pacifica ma a seguito di un vero e proprio tradimento. Un divorzio che di sicuro alimenterà il gossip.

La Bernardini Pace è l’avvocato divorzista tra i più famosi in Italia, oltre che essere la mamma di Chiara Giordano – ex moglie di Bova:

“È un traditore. Intorno a me sento tante persone che si stupiscono per quello che sta accadendo. Io, invece, no. Non sono sorpresa”

L’avvocato mette l’accento sul fatto che durante la sua carriera abbia visto tantissimi tradimenti, e il suo ex genero sembra seguire lo stesso filone degli uomini incontrati negli anni.

Le sue dichiarazioni mettono luce sulle motivazioni di separazione tra l’attore e la Giordano, negli anni tenute nascoste. La professionista è anche la mamma della Giordano e, giustamente, le fa da scudo.

Nelle sue dichiarazioni ha ammesso che la figlia è molto provata, considerando che alcune donne possono perdonare un tradimento mentre altre non riescono e voltano pagina. La priorità della Giordano è una sola al momento, ovvero fare la mamma ed essere serena.

Dalle parole dell’avvocato si evince che la separazione non sia stata dovuta ad una crisi, ad un momento di riflessione e scoperta ma su un tradimento vero e proprio. La De Pace ha messo il punto su questo aspetto descrivendo l’amato attore in maniera diversa, da come lo si conosce.

Il film “Immaturi” è stato l’inizio di una storia d’amore oggi consolidata, ma tutto ciò che c’è dietro al divorzio per ora trapela piano piano.