Il Viminale ha vietato la trasferta ai tifosi olandesi per Roma-Feyenoord

Il Viminale verso lo stop per la trasferta romana dei tifosi del Feyenoord, per il match di Europa League previsto il 20 aprile.

La decisione del Viminale, secondo quanto si apprende, sarebbe quella di vietare la trasferta a Roma dei tifosi olandesi in occasione dei quarti di finale di Europa League tra i giallorossi e il Feyenoord. La decisione andrebbe a soddisfare la volontà del sindaco Roberto Gualtieri che aveva già espresso le proprie perplessità al riguardo.

Roma, Viminale verso il divieto di trasferta per i tifosi del Feyenoord

Il Viminale pare stia andando nella direzione di vietare la trasferta romana ai tifosi del Feyenoord. E’ quanto scritto in queste ore da Repubblica, che ha riportato dello stop ormai quasi certo della vendita dei biglietti per gli olandesi per la gara di Europa League tra Roma e Feyenoord in programma nella Capitale il prossimo 20 aprile.

Una decisione dettata dalla rivalità tra le due tifoserie, per i precedenti tra le due squadre, e per la pericolosità di un’eventuale contatto tra gli ultras. Anche il sindaco Gualtieri si era espresso in queste ore, preoccupato per possibili disordini, chiedendo appunto il blocco per la vendita dei biglietti per i tifosi della squadra in trasferta. Una tensione altissima adesso tra le due tifoserie, per la partita che di fatto vale anche la rivincita per la finale dello scorso anno di Conference League, vinta dai giallorossi.

Il precedente del 2015

Roma-Feyenoord è stata da sempre una partita ad alto rischio. Lo dice la storia delle due tifoserie, con i club che spesso si sono incrociati negli ultimi anni. Lo scorso anno a Tirana, in occasione della finale di Conference League, gli ultras giallorossi e quelli di Rotterdam si sono sfiorati più volte, venendo quasi allo scontro.

Proprio in relazione a una rivalità ormai cresciuta anche per questioni di campo, la decisione di non permettere agli olandesi di sbarcare nella capitale sembra quella più sensata. Evitare assolutamente altri disordini come quelli di Napoli, dove due settimane fa i tifosi dell’Eintracht rasero al suolo il centro storico e ingaggiarono con la polizia una vera guerriglia urbana.

Scene deplorevoli, inaccettabili, ma già viste, purtroppo. Nel 2015 per l’esattezza, quando sempre in occasione di un match di Europa League i tifosi olandesi sbarcarono a Roma mettendo a soqquadro Piazza del Popolo, Villa Borghese, Piazza di Spagna, provocando gravissimi danni al patrimonio artistico e alle statue del Bernini per centinaia di migliaia di euro e venendo allo scontro con la polizia per tutto il pomeriggio.