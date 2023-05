Il Viminale ha approvato l’uso dello spray anti orso per i Forestali

La difesa personale, in particolare per proteggersi dagli attacchi di animali, è uno degli elementi che tiene banco maggiormente, anche per quel che riguarda il Governo. Per questo motivo, da oggi, le guardie forestali avranno in dotazione un nuovo elemento.

Si tratta dello “Spray anti orso” e si basa sui medesimi principi attivi di quello al peperoncino. Vediamo in cosa consiste.

Spray anti orso: il via libera del Ministero dell’Interno

Difendersi dagli animali, in particolare quelli feroci ed affamati che popolano i nostri boschi, sta diventando un argomento sempre più attuale. Dopo l’aggressione e la morte di un giovane ucciso da un orso, e una serie di proposte circa anche l’abbattimento dei lupi in determinate zone d’Italia, la soluzione per ovviare o, comunque, iniziare a limitare questo tipo di aggressioni sembra essere un’altra.

Il Viminale, infatti, ha dato il via libera all’uso del cosiddetto “Spray anti orso” e sarà in dotazione esclusiva solo alle Guardie Forestali. “Gli spray sono usati in aree di diversi Paesi con presenza di orsi, per evitare l’impiego di armi da fuoco che pare eccessivo. Questi dispositivi sono da qualificarsi come armi ed è prudente che siano usati da personale specializzato e appositamente addestrato” – ha spiegato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Ciriani.

Si tratta di un dispositivo che si basa sui medesimi principi attivi di quello al peperoncino che viene usato contro le aggressioni. Lo spray anto orso è diventato, quindi, una vera e propria arma per la legislazione italiana. Il loro uso, come dicevamo, è esclusivo per le Guardie Forestali per contrastare quello che è il problema degli orsi che stanno diventando pericolosi più del dovuto.

La dotazione solo ai Forestali: in cosa consiste

Come dicevamo, questo spray è basato sugli stessi principi di quello al peperoncino, la capsaicina e i capsaicinoidi, che sono particolarmente irritanti. Perchè lo spray anti orso diventi effettivo e produca una azione dissuasiva, servono contenuto, volume e adeguata gittata (almeno fino a 8-10 metri). La sua ultima caratteristica deve essere la durata dello spruzzo, di almeno 6 secondi.

Queste sono le caratteristiche essenziali e di base che uno spray anti orso deve avere, senza di esse rischia di non avere alcun tipo di effetto sulla difesa contro l’aggressione violenta da parte dell’animale, dell’orso in questo caso.

Un’approvazione da parte del Ministero dell’Interno che, sin dall’inizio, si è sempre dichiarato favorevole all’iniziativa. Come detto, questo tipo di spray ora è considerata una vera e propria arma per la legge italiana ma è di sola esclusiva dotazione delle Guardie Forestali.

La difesa contro gli attacchi degli animali feroci diventa uno degli elementi prioritari, anche dopo i recenti episodi di attacchi contro l’uom che si sono visti nelle scorse settimane.