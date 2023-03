Il vecchio trucco per sciogliere un nodo strettissimo: si slega nel giro di 3 secondi

Ecco come sciogliere un nodo strettissimo con queste tecniche. Con i nostri consigli ci riuscirete in soli 3 secondi.

Vi sveliamo una tecnica infallibile che vi permetterà di sciogliere anche i nodi più stretti in pochissimo tempo. Finalmente i nodi non saranno più un problema. Non li taglierete più in maniera invasiva e invece li scioglierete senza problemi.

Nodo aggrovigliato, non tagliatelo

Almeno una volta nella vita vi sarà capitato di avere a che fare con un nodo davvero aggrovigliato che vi stava dando del filo da torcere. Molte persone, di fronte a quest’ostacolo, tendono a perdere la pazienza e a rinunciare alla sfida.

In questo modo, si muniscono di forbici e tagliano il nodo. Così facendo, però, non risolvono il problema e anzi danneggiano la corda o in generale il filo che si era annodato.

Se volete sciogliere un nodo aggrovigliato, tutto quello che dovete fare è usare il metodo del cucchiaio, inserendo il manico di una posata all’interno del nodo per provare ad allentarlo.

Faccio ciò, a poco a poco separate gli anelli annodati con le dita. Se ancora non potete usare le dita, usate ancora una volta il cucchiaio. Se vi rendete conto di aver bisogno di un altro strumento, magari più sottile, per allentare il nodo, vi consigliamo ad esempio di impiegare uno stuzzicadenti.

Un approccio un po’ più invasivo potrebbe essere l’impiego di pinze e di altri strumenti, che più che allentare il nodo ne afferrano le estremità. Eserciterete una grande forza, che vi porterà a districare il nodo con facilità.

E che succede se il nodo strettissimo, invece, è quello di una collana? Sicuramente non potete utilizzare le pinze, se no potrebbe danneggiarsi. Ecco che vi sveliamo come fare, usando vari materiali che siamo sicuri che già possedete nella vostra dispensa.

Come sciogliere un nodo strettissimo

Oggi vi sveleremo come sciogliere un nodo strettissimo se questo si trova, ad esempio, in una collana. La prima cosa che vi raccomandiamo di fare è impiegare un ingrediente davvero immancabile all’interno della vostra cucina: stiamo parlando dell’olio.

Procuratevi un qualsiasi tipo di olio, da quello d’oliva a quello di cocco, e inumiditevi leggermente le mani e in particolare le dita. Ora inumidite anche il nodo e iniziate a scioglierlo lentamente e con grande delicatezza.

Se non potete usare l’olio, potete impiegare il talco, un altro materiale davvero utile per sciogliere un qualsiasi tipo di nodo, specialmente quello presente su una gioiello.

Un’altra soluzione amatissima dalle nostre nonne è quella di inserire degli aghi all’interno del nodo e di manovrarli in modo che il nodo si sciolga. Sarà così che a poco a poco lo scioglierete e potrete terminare il lavoro con le vostre dita.

Soltanto dopo aver messo in pratica queste tecniche, potrete darvi per vinti. Siamo sicuri che queste raccomandazioni vi saranno sufficienti affinché possiate sciogliere i nodi. Se così non fosse, però, sarà allora che potrete prendere in mano le pinzette o le forbici, per esercitare più forza e pressione sul nodo.