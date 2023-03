Il trucco per ricaricare il telefono a costo zero senza elettricità: lascialo qui

Il trucco per caricare gratis la batteria del telefono senza elettricità: risparmierai diversi soldi in bolletta.

Con il caro energia ogni stratagemma è buono per risparmiare, anche quando si tratta di un oggetto di uso quotidiano come il telefono.

Ricaricare il telefono

A seguito del conflitto in Ucraina, e non solo, il caro energia è ormai una realtà da diversi mesi. Ecco perché, per risparmiare in bolletta ognuno mette in conto alcuni stratagemmi per far sì che l’esborso monetario sia meno salato. Tuttavia, esistono alcuni elettrodomestici, che consumano anche tanto, che non possono funzionare senza elettricità e di cui non possiamo fare a meno.

Si tratta, ad esempio, del frigorifero che, per assolvere alla sua funzione di raffreddare i cibi, deve stare perennemente attaccato. Anche molti dispositivi elettronici devono stare sempre attaccati, tra questi spicca, ad esempio, il modem Wi-Fi. Altri ancora, devono essere caricati con una certa frequenza come il telefono cellulare: un dispositivo diventato ormai irrinunciabile per ognuno di noi.

Per fortuna, anche per caricare il telefono, si possono mettere in campo alcune strategie. Esso, infatti, può essere caricato addirittura a costo zero. Vediamo come.

Come farlo a costo zero

Esiste infatti un metodo per garantire che il tuo cellulare sia sempre carico senza doverlo collegare a una presa elettrica: procurati una batteria solare esterna! Si tratta di un dispositivo che, utilizzando i suoi mini pannelli fotovoltaici, permette di catturare l’energia solare e immagazzinarla per ricaricare i telefoni.

Per ricaricare la batteria esterna è sufficiente esporla alla luce del sole; si riempirà automaticamente. È una soluzione efficace per risparmiare sulla bolletta elettrica e, allo stesso tempo, per proteggere il pianeta!

Esistono due tipi di caricatori solari:

Senza la batteria interna: collegati al telefono, questi dispositivi possono caricarlo se esposti alla luce solare e il sole è forte. In questo modo, l’energia viene utilizzata istantaneamente.

e il sole è forte. In questo modo, l’energia viene utilizzata istantaneamente. Con la batteria interna: questi dispositivi possono immagazzinare l’energia catturata direttamente dalla radiazione solare. Essi sono i più utilizzati poiché una batteria di oltre 20.000 mAh può consentire di ricaricare più volte un telefono.

Alcuni modelli sono dotati di LED, che indicano lo stato di carica e fungono anche da torcia quando cala la notte. Inoltre, un caricabatterie solare con batteria interna può comunque essere caricato con l’elettricità come qualsiasi altro powerbank.

Efficiente per ricaricare il telefono a volontà, più volte e senza elettricità, il caricabatterie solare rimane impermeabile anche in caso di urti e altra polvere. Quindi può essere utilizzato in diverse condizioni esterne.

Puoi metterlo nello zaino quando viaggi in luoghi remoti dove la rete elettrica non è abbastanza ampia. Inoltre, il caricabatterie solare del telefono non richiede alcuna manutenzione speciale.

Un powerbank ad energia solare andrebbe prediletto anche perché più sicuro per il proprio telefono perché fornisce solo corrente continua prodotta dai pannelli solari.