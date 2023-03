Italia, ecco qual è la regione dove si guadagna di più: beati gli abitanti

Italia, sai qual è la regione dove si guadagna di più? Proprio questi abitanti si possono considerare super fortunati. Se sei alla ricerca di un lavoro, devi trasferirti allora proprio qui.

Se stai cercando di dare una svolta alla tua vita forse dovresti iniziare dalla città. Ecco secondo alcune statistiche super attendibili, qual è la regione dove si guadagna di più: beati i suoi abitanti.

Disoccupazione, continua il fenomeno migratorio degli italiani

Per quanto l’Italia sia una nazione bellissima e ricca di opportunità lavorative, purtroppo non tutti riescono ad affermarsi professionalmente a causa della disoccupazione il cui tasso cresce purtroppo in maniera considerevole.

Molti giovani e non, menti illustri e geniali, continuano a fare le valigie e lasciare il nostro stivale alla volta di nazioni, talvolta extra europee, che sono in grado di garantire lavoro e stipendi decisamente migliori e più alti rispetto a quelli italiani.

Se ti dicessimo però che proprio nella nostra bella Italia c’è una regione che è definita “ricca” e in cui gli abitanti guadagnano più di tutti, ci crederesti? Abbiamo a nostra disposizione alcuni dati davvero importanti e sorprendenti che faranno rimanere anche te a bocca aperta.

Ecco la regione dove si guadagna di più e si vive meglio. Gli abitanti che la popolano sono davvero fortunati. Stai facendo anche tu il pensierino di trasferirti qui? Continua a leggere questo articolo per scoprire dove potresti iniziare una nuova vita.

La regione d’Italia dove si guadagna di più

Il problema della disoccupazione purtroppo è un fenomeno ancora diffusissimo non soltanto in Italia ma in Europa, in generale. Tuttavia, nel nostro stivale, la situazione sembra peggiorare di anno in anno.

Gli stipendi sono sempre più bassi, i lavori richiesti sempre più impegnativi e stancanti ma il merito non viene mai compensato. Non tutti possono ritenersi fortunati. Il sistema meritocratico è difficile da adottare, ragion per cui tantissimi, non soltanto i giovani, decidono ad un certo punto della loro vita di migrare all’estero.

Sì, proprio come si faceva tanti anni fa per cercare lavoro. Questa volta però, a lasciare l’Italia sono sempre più menti geniali e brillanti alla ricerca di un’occupazione che sappia valorizzare lo studio e la professionalità.

Eppure, anche se tantissimi sono i giovani italiani che decidono di andare all’estero, nella nostra Italia c’è una regione in cui si vive davvero bene. Proprio qui ci sono gli stipendi più alti.

Curioso di scoprire di quale posto straordinario stiamo parlando? Te lo diciamo immediatamente. Innanzitutto ti anticipiamo che alcune indagini condotte dal centro studi Tagliacarne ha analizzato i redditi medi degli italiani nell’arco temporale compreso tra il 2019 e il 2021, con riferimento ai lavoratori dipendenti.

Gli stipendi medi analizzati, secondo questo studio che si è sviluppato in tre anni, sono aumentati di €300 in alcune regioni e diminuiti invece della stessa cifra in altre.

Volendo fare una media, la busta paga nazionale si aggira sui 12000 euro all’anno. Ma c’è una regione che più di altre si può considerare “ricca” e una città in particolare in cui gli stipendi sono considerevolmente alti rispetto alla media.

La regione a cui facciamo riferimento è la Lombardia mentre la città più ricca è Milano. La capitale meneghina si colloca proprio al primo posto della classifica delle città italiane in cui si guadagna di più.

A Milano, lo stipendio medio di un lavoratore dipendente è pari a 31.000 euro, il doppio rispetto a quello che si registra invece come media nazionale nelle altre città e regioni italiane.

La regione Lombardia e soprattutto la città appena menzionata, hanno un reddito imponibile altissimo considerando che il 90% della popolazione ha un lavoro dipendente. Al secondo posto della nostra classifica c’è invece la città di Bolzano con un reddito medio di 18.942 euro.

Invece le città in cui si guadagna di meno, secondo sempre queste indagini, sono tre: Vicenza, Modena e Genova dove gli stipendi medi annuali sono di poco inferiore ai 16.000 euro.