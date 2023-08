Il trucco della graffetta adoperato dai più furbetti per pagare di meno a fine mese

Crea un’antenna TV con il trucco della graffetta e ottieni più canali da guardare senza pagare nulla. Ecco come.

La TV offre ormai possibilità di intrattenimento ampie e varie, grazie al parco canali offerto che nella maggioranza dei casi ne comprende sempre di più. Comunque, non tutti questi canali sono visibili gratuitamente, o comunque richiedono antenne particolari per riuscire a vederli. E se volessimo risparmiare in questo senso? Con il trucco della graffetta possiamo riuscire a vedere più canali non pagando nulla.

Il ruolo delle antenne nella visione dei canali

Prima di scoprire come realizzare un’antenna fai da te, cerchiamo di avere ben chiaro in mente a cosa servono le antenne TV. Si tratta di dispositivi progettati per ricevere i segnali televisivi. Esistono almeno 2 tipi di antenne.

Le prime sono quelle che vanno posizionate all’interno dell’abitazione, sopra o nelle vicinanze della TV. Si tratta però di dispositivi ormai antichi. L’altro tipo di antenne presenti sul mercato, più moderne, sono quelle esterne, che vengono montate sui tetti, o in caso non sia possibile farlo, in un luogo abbastanza alto come una mansarda.

A che serve posizionare un’antenna all’esterno? Questo piccolo dettaglio è fondamentale affinché l’antenna possa godere di una ricezione ottimale, riuscendo a farci vedere anche canali il cui segnale è particolarmente distante.

A differenza delle vecchie antenne, che andavano montate su materiali isolanti e tenute lontane dal metallo, le antenne moderne sono sicure, veloci e molto più pratiche, anche se installarle è un lavoro impegnativo.

Ogni antenna presenta più o meno aste e diramazioni: maggiore è il numero di questi prolungamenti, migliore sarà la qualità del segnale. Le antenne TV sono fondamentali non solo perché possiamo vedere i canali TV, ma anche perché possiamo godere di una visione ottimale, con colori e suoni di qualità.

In più, senza le antenne non riusciremmo a vedere alcuni canali il cui segnale è particolarmente debole o distante da casa nostra.

Il trucco della graffetta per creare un’antenna fai da te

Ora che abbiamo compreso l’importanza di dotarsi di un’antenna TV efficiente, scopriamo come crearne una fai da te che ci consentirà di vedere più canali, anche quelli esteri. Possiamo riuscirci grazie al trucco della graffetta che, come si intende dal nome, per essere applicato necessità di un paio di graffette e delle pinze.

Per iniziare, procuriamoci delle graffette piuttosto grandi, da 50 e 80 mm. Con le pinze, pieghiamo un’estremità della graffetta in modo da modellarne la forma e creare una L. Facciamo la stessa cosa con la seconda graffetta. A questo punto, procuriamoci uno splitter per antenna e posizioniamo le due graffette sulle due estremità dello splitter, in direzioni opposte.

Ora abbiamo bisogno del cavo coassiale della TV. Questo oggetto è fondamentale perché è ciò che assicura che il segnale venga trasmesso dall’antenna alla TV. Tagliamo la guaina del cavo alle estremità, per rivelare il filo interno. Poi, procuriamoci due connettori per collegare il cavo alla TV e allo sdoppiatore d’antenna. Colleghiamoli all’estremità del cavo e passiamo del nastro isolante intorno.

Infine, colleghiamo l’altra estremità allo splitter. A questo punto, siamo pronti per collegare l’antenna alla TV. Scopriremo sorprendentemente di aver appena creato un’antenna fai da te economica, che ci permetterà di visionare tutti i canali che desideriamo, anche alcuni a pagamento o che comunque non saremmo riusciti a vedere, senza pagare nulla.

Vale davvero la pena di provare questo semplice trucchetto, potrebbe dare la svolta all’utilizzo che facciamo della TV e al nostro intrattenimento in generale.