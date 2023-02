Stefania Zambelli, l’eurodeputata della Lega indagata per truffa all’UE

La Procura europea sequestra 170mila euro per truffa all’eurodeputato della Lega, Stefania Zambelli. Ecco cosa è accaduto.

Stefania Zambelli e altri quattro suoi assistenti sono indagati per frode. L’esponente della Lega, dunque, sarebe coinvolta nell’ambito di un’inchiesta su una presunta truffa effettuata all’Unione Europea.

Stefania Zambelli indagata per truffa ai danni dell’UE

La Procura europea (EPPO) ha sequestrato oltre 170.000 euro in un’operazione legata alla presunta frode dell’eurodeputata leghista, Stefania Zambelli, nel pagamento delle indennità a quattro suoi assistenti.

Come riportato dalla stessa Procura in un comunicato, l’indagine è stata condotta sotto la sua supervisione ed è stata condotta dalla Questura di Brescia. Il valore della truffa è stimato in poco più di 172.000 euro. Nel sequestro sono stati inclusi anche veicoli di lusso

e conti bancari.

Le autorità sospettano che quattro assistenti – assunti da Stefania Zambelli in Italia come parte della sua squadra in qualità di deputato europeo – non abbiano effettivamente svolto i compiti per i quali erano stati assunti e, inoltre, sarebbero state presentate informazioni false, come false competenze per accedere alla posizione poi occupata.

Mancanza di competenze e false dichiarazioni

La frode, dunque, ai danni del bilancio europeo riguarda la retribuzione dei quattro assistenti parlamentari, i quali – oltre ad aver dichiarato di possedere competenze specifiche per poter ricoprire tale ruolo, avrebbero, nei fatti, dunque, falsificato la propria qualifica personale.

A peggiorare il quadro sinora delineato sarebbe anche il fatto che l’eurodeputata del Carroccio è sospettata anche di aver usufruito del reddito degli assistenti.

Indagato anche Marco Pacini, delle Brigate rossonere: l’ultrà, nello specifico, è il compagno della figlia di Zambelli e compare nella lista di persone che compongono lo staff dell’eurodeputata. All’uomo è stata sequestrata una vettura.