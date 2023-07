Il trucco dei furbi per connettersi gratuitamente a tutti i Wi-Fi in circolazione

Conosci il trucco per connettersi gratuitamente ai Wi-Fi in circolazione? Ecco come i furbi risparmiano tanti soldi sfruttando gli abbonamenti degli altri.

Molte persone stanno mettendo in pratica questo trucco. Ecco come connettersi gratuitamente a tutti i Wi-Fi in circolazione. Il metodo dei furbetti è arrivato anche in Italia.

Connessione a costo zero

L’era tecnologica e moderna trova la sua massima forma di espressione nella possibilità di accedere sempre più velocemente alla rete grazie alla connessione internet che si perfeziona, in termini di stabilità e copertura, giorno dopo giorno, sempre di più.

Oggi sarebbe impossibile immaginare la vita senza poter sfruttare il mondo del Web al quale è possibile accedere però solo tramite la navigazione in rete che avviene per mezzo della connessione.

Quest’ultima è garantita da abbonamenti che possono interessare tanto i dispositivi mobili quanto quelli fissi. Non c’è una persona che non abbia una scheda telefonica che consenta la connessione dati dietro il pagamento di un piccolo canone mensile. Talvolta, questo stesso canone è applicato anche per garantire la connessione domestica che prevede l’installazione di un modem e dunque il collegamento alla rete tramite il Wi-Fi.

Tante persone, per evitare di pagare anche la connessione internet a casa, adottano dei trucchi che consentono di risparmiare soldi senza rinunciare alla possibilità di accedere al Web. Per esempio, molti approfittano delle password non crittografate dei vicini per collegarsi alla loro rete e sfruttare l’abbonamento altrui.

Ma non è questo il trucco di cui vogliamo parlarti oggi. Ce n’è un altro, diffusosi inizialmente in Inghilterra e in Francia ma che da un po’ è arrivato anche in Italia. Così i furbi si connettono a tutti i Wi-Fi in circolazione senza pagare un centesimo.

Il trucco per connettersi gratuitamente ai Wi-Fi in circolazione? È questo qua

Cosa non si farebbe pur di risparmiare? Lo sanno bene i furbetti del Web che ogni giorno escogitano metodiche e trucchi per ottenere la connessione gratuita.

Sai come in tanti si connettono, senza pagare un centesimo, ai Wi-Fi in circolazione? Non stiamo parlando del trucchetto della rete del vicino ma dell’utilizzo di un’applicazione che, dietro il pagamento di un piccolo canone, ti consente di ottenere tutte le password di case, locali e strutture che si trovano nelle vicinanze.

L’applicazione in questione si chiama Wi-Fi Map e puoi trovarla sugli store del tuo dispositivo Android o Apple. Basta scaricarla, aprire l’applicazione e sfogliare la mappa per vedere tutte le reti Wi-Fi libere intorno a te.

Fai clic poi su quella più vicina per accedere alla rete e visualizzare la password corrispondente. Fatto! In questo modo ci si connette gratuitamente al Wi-Fi. Questa applicazione mette a disposizione un database che include oltre 2 milioni di password in tutto il mondo.

Le credenziali che troverai su questa applicazione possono essere utilizzate sia dal cellulare che dal computer, iPad o tablet, consentendo dunque a qualsiasi dispositivo di accedere ad una rete Wi-Fi senza abbonamento.

Al momento ci sono due versioni disponibili, una base e gratuita che consente di ottenere accesso a reti Wi-Fi e corrispondenti password entro il raggio di 2 km ed un’altra a pagamento che mostra invece tutte le connessioni libere.

Attenzione però. A differenza del metodo che ti abbiamo spiegato sopra e cioè quello che prevede di collegarsi alla rete del vicino illegalmente, scaricare questa applicazione non è un’azione illegale.

Wi-Fi Map non è un sistema di hackeraggio ma di condivisione. Sono i proprietari di alberghi, altre strutture ricettive, di ristoranti, discoteche o piazze a condividere su questa applicazione le loro password per consentire una navigazione gratuita.

Ti consigliamo però, quando accedi a reti aperte o sconosciute, di attivare una VPN o HTTPS. In questo modo eviti che i proprietari delle reti possano accedere alle tue informazioni e dati di navigazione.

Su questa applicazione troverai dunque le password che i proprietari della rete decidono di condividere. Questo trucco è utilissimo non solo in Italia ma anche all’estero. Quando si viaggia si può scaricare questa applicazione e accedere gratuitamente ai Wi-Fi in zona senza dover pagare un abbonamento extra.