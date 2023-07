Incendio nella notte alla “Casa per coniugi” di Milano, 6 le vittime

Un terribile incendio ha colpito questa notte la “Casa per coniugi” di Milano, che è una struttura per anziani che si trova in Via dei Cinquecento. Al momento ci sono 6 vittime e quattro persone ricoverate in ospedale. Sono ancora in corso le operazioni di soccorso sul posto.

Non ci sono ancora informazioni per quanto riguarda le cause che hanno dato vita all’incendio. Sul posto sono intervenuti quattro mezzi di soccorso avanzato, 11 ambulanze e uno di coordinamento. Le ambulanze sono impegnate a fare da spola tra l’edificio in fiamme e gli ospedali.

Incendio nella notte all’interno di una casa di riposo per anziani

Sono le ore 1:20 circa di oggi, 07 luglio 2023, quando a Milano divampa un gravissimo incendio all’interno di una casa di riposo milanese. La struttura interessata dall’incendio è “Casa per coniugi” dove ogni anno vengono accolte decine e decini di anziani non autosufficienti.

Sono sei le vittime al momento che sono state registrate a causa dell’incendio e diversi sono i feriti. Sul luogo sono ancora in corso le operazioni di soccorso guidate dai vigili del fuoco che sono intervenuti tempestivamente e lavorano da sta notte senza sosta.

Secondo le prime informazioni due delle vittime sono decedute proprio a causa delle fiamme causate dallo scoppio dell’incendio, mentre le altre quattro invece sono decedute per intossicazione dal fumo che ha interessato il primo piano.

Il fumo ha infatti completamente avvolto il primo piano per poi invadere anche il secondo. Altre tre persone sono in gravi condizioni e attualmente si trovano ricoverate presso gli ospedali, lo riportano i Vigili del fuoco.

In totale, fino ad ora, sono 40 le persone rimaste intossicate dall’incendio anche se non in maniera grave. La struttura è in buona parte non agibile e per questo gli altri ospiti sono stati spostati all’interno di un’altra ala dove sono in corso le varie operazion di soccorso.

Non è esclusa nessuna possibile pista sulle motivazioni che hanno dato vita all’incendio neanche la matrice dolosa.

Il numero dei feriti continua a salire, minuto dopo minuto, ora è attivato a 81 persone ferite due di loro sono gravi condizioni e sono state trasportate in ospedale in codice rosso. 14 invece sono state trasportate in codice giallo, e le altre tutte in codice verde.

I feriti sono stati trasportati in vari ospedali presenti a Milano.

La struttura “Casa per coniugi”

La struttura è una residenza per anziani, precisamente una residenza sanitaria assistenziale, che appartiene al Comune di Milano ed è gestita dalla cooperativa Progres.

Quest’ultima controlla ben 300 strutture in 11 regioni. Lo scopo della struttura “Casa per coniugi” è quello di accogliere anziani che hanno vari livelli di non autosufficienza ma non necessitano di prestazioni ospedaliere.

È suddivisa in 12 nuclei, due di questi nuclei sono destinati all’assistenza di malati di Alzheimer. La struttura si trova in Via del Cinquecento, a sud di Milano proprio vicino a Piazzale Corvetto.

“Casa per coniugi! È un edificio di tre piani realizzato nel 1920 che offre 210 posti letto ed è stata adibita a casa di riposo dal 1955.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO