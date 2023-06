Wi-Fi, il trucco dei furboni per averlo sempre a costo zero: addio bollette salate

Wi-Fi a costo zero: ecco il trucco utilizzato dai furbetti per risparmiare in bolletta. Questo il metodo che in tanti utilizzano per avere una connessione gratuita.

Connessione internet gratuita? Ecco il sistema utilizzato già da tanti e che sempre più si sta diffondendo. Così i furboni risparmiano sui costi in bolletta. Ma qual è questo trucco che ti consente di avere Wi-Fi a costo zero? Scopriamolo.

Connessione internet nell’era moderna: quando la tecnologia incontra la necessità

Impossibile oggi pensare ad una vita senza cellulari, computer, tablet ma soprattutto senza connessione internet. Quando la tecnologia incontra la necessità, viene fuori qualcosa di davvero incredibile: la modernizzazione dei servizi e della quotidianità.

Fino a un ventennio fa, quando internet non era ancora così utilizzato e apprezzato come oggi, tante erano le persone che nemmeno avevano mai sentito la parola Wi-Fi. Oggi invece, il possesso di una connessione internet è quasi dato per scontato.

Tutti abbiamo a casa un modem, dispositivi elettronici e ovviamente il Wi-Fi. Avere la possibilità di accedere alla rete non è però gratis. Anche tu pagherai sicuramente un abbonamento che a fine mese fa lievitare il saldo in bolletta.

E se ti dicessimo che c’è un trucco per avere il Wi-Fi a costo zero, ci crederesti? Ecco il metodo utilizzato dai furboni per avere una connessione gratuita e per risparmiare soldi a fine mese.

Wi-Fi a costo zero: il trucco utilizzato dai furbetti

Per navigare in rete è necessario avere una connessione internet. Fuori casa, con il nostro telefonino, abbiamo 2 modi per accedere ad essa: utilizzare i Gigabyte che otteniamo pagando un abbonamento mensile, oppure collegandoci a una rete Wi-Fi libera o, nel caso di ristoranti o locali, chiedendo direttamente al personale di servizio la password per accedere alla loro connessione internet.

In casa invece, per collegarsi al Wi-Fi bisogna sottoscrivere un abbonamento che a fine mese, fa aumentare il saldo in bolletta. Ecco dunque che in tanti, soprattutto giovani, si sono ingegnati per trovare una soluzione che consenta loro di risparmiare senza rinunciare ad internet.

Questo il trucco utilizzato dai furbetti: così facendo riescono ad avere il Wi-Fi a costo zero. Ma qual è questo metodo che sicuramente sta stuzzicando la tua curiosità? Te lo stiamo per svelare. Prima di farlo, però, ti diciamo che non è per nulla legale e quindi non dovresti assolutamente farlo.

Per risparmiare i soldi dell’abbonamento a internet, molti hackerano le password dei vicini di casa sfruttando così la loro connessione. Questa è una cosa sbagliata, eticamente, moralmente e legalmente.

Chi ruba l’altrui connessione senza chiedere dunque il permesso a chi ha sottoscritto un abbonamento, compie un reato. Ma in quale modo è possibile scoprire la password Wi-Fi di un altro?

Le soluzioni che si prospettano sono essenzialmente 2. La prima: chi paga l’abbonamento a internet non è un esperto in tecnologia e lascia dunque la rete libera e senza necessità di inserire una password per collegarsi.

La seconda: i furbetti che vogliono risparmiare soldi a fine mese evitando di pagare l’abbonamento a internet, hackerano la password dei vicini con delle applicazioni.

Se si fa una ricerca in rete, viene fuori una lista davvero infinita di applicazioni e siti che promettono, anche gratuitamente e solo in cambio del download, di aiutare a scovare le password di accesso ad una rete protetta da chiave di sicurezza.

Ovviamente non menzioniamo le applicazioni in questione perché come detto poco sopra, si tratta di una pratica illegale e che pertanto non deve assolutamente essere compiuta.

Chi ruba la password degli altri, forse non sa che commette un reato penale e pertanto può essere perseguito dalla legge. Il reato che si configura è quello di furto dati e abuso informatico, puniti con la reclusione fino a 3 anni e un’ammenda pecuniaria.

Il furto digitale oggi è sempre più frequentemente e molti sottovalutano le conseguenze penali a cui si può andare incontro. Se beccati, si finisce per diventare protagonisti di un vero e proprio giudizio in tribunale.

Questo è il metodo utilizzato da chi si crede furbo ma che in realtà è solo uno sprovveduto, per avere Wi-Fi a costo zero. Molti si improvvisano hacker o studiosi di soluzioni per approfittare degli abbonamenti sottoscritti da altri e usufruirne in maniera illegale.

Eppure oggi, fare un abbonamento a internet non è poi così costoso. Ogni giorno ci sono sempre nuove offerte che consentono di poter sottoscrivere abbonamenti anche a prezzi contenuti e accessibili. Ricordati di agire sempre in nome della legalità.