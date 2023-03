Il trucchetto delle lavanderie per avere asciugamani morbidi e soffici

Sapevi che, anche a casa propria, si possono ottenere degli asciugamani super morbidi senza fatica? Ecco svelato il trucchetto usato dalle lavanderie.

Si può utilizzare un rimedio naturale per gli asciugamani che si ha in casa propria e che non costa fatica ne denaro.

Asciugamani morbidi: si può

Non sempre gli asciugamani lavati a mano o in lavatrice vengono soffici come dovrebbero. Per ottenerli, infatti, spesso si deve adoperare l’asciugatrice che, però, negli ultimi tempi, può essere considerato come un elettrodomestico di lusso, dato che costa davvero tanto in termini di elettricità. Inoltre, non tutti hanno l’asciugatrice.

Come fare, allora ad avere asciugamani soffici e morbidi se non puoi usare un’asciugatrice? Esiste una soluzione molto semplice. E no, non si tratta dell’ammorbidente.

Del resto, i numerosi lavaggi potrebbero rendere ruvidi gli asciugamani. Per restituirgli il loro aspetto soffice. Di seguito, ecco un trucco infallibile per prendersene cura e qualche altro consiglio.

L’ingrediente segreto delle lavanderie

La tecnica utilizzata anche in lavanderia, per ottenere asciugamani molto morbidi senza usare l’asciugatrice, consiste semplicemente nel sostituire l’ammorbidente con l’aceto bianco. Questo portentoso ingrediente, che si trova comunemente nelle nostre cucine, aggiungendolo al bucato all’interno del cestello con un po’ di detersivo conferirà una morbidezza inaspettata ai tuoi asciugamani.

Il motivo è semplice: l’acido acetico contenuto nell’aceto bianco può abbattere il detersivo in eccesso e l’accumulo che si può incorporare nelle fibre del tessuto. Questo è ciò che altera l’assorbenza degli asciugamani. Oltre ad essere naturale, versatile ed economico, l’aceto bianco può essere utilizzato anche per pulire l’interno della lavatrice. Un’alternativa molto efficace ai prodotti chimici che non sempre mantengono ciò che promettono.

L’aceto, per quanto portentoso, non ha propriamente un buon odore. In questo caso, gli oli essenziali potranno arrivare in tuo aiuto. Versando nel cestello dell’aceto bianco diluito, potete aggiungere anche qualche goccia di olio essenziale per dare più odore al bucato. Potrai scegliere tra lavanda, eucalipto, agrumi e tante altre profumazioni.

Se ti è finito l’aceto bianco un altro modo per ottenere asciugamani più soffici è usare il bicarbonato di sodio. Basta mescolare mezza tazza con detersivo fatto in casa a base di sapone di Marsiglia. Oltre ad aiutare ad ammorbidire la biancheria, il bicarbonato è ottimo per togliere i cattivi odori dagli asciugamani.

Per il lavaggio, evita di utilizzare acqua troppo calda. L’importante è che il detersivo sia ben assorbito dalle fibre degli asciugamani per non finire per rovinarli. L’acqua troppo calda potrebbe fare il contrario.

Inoltre, per aumentare la morbidezza, potrebbe esserti utile un altro stratagemma: quello di completare l’asciugatura degli asciugamani con un ferro da stiro. Inoltre, scuotere gli asciugamani prima dell’asciugatura permetterà alle fibre di gonfiarsi e gli asciugamani saranno sicuramente più morbidi.