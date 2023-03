Parigi, sciopero dei netturbini: la città invasa da 6mila tonnellate di rifiuti

By

Parigi sotto una montagna di spazzatura a seguito dello sciopero dei netturbini legato alla mobilitazione contro la riforma delle pensioni.

Lunedì 13 marzo a Parigi, circa 6.000 tonnellate di rifiuti sono state accumulate per strada e sui marciapiedi di alcuni quartieri: una mossa, prevista per lo sciopero dei netturbini, collegato alla mobilitazione contro la riforma delle pensioni.

Parigi invasa dai rifiuti: cosa chiedono i netturbini in sciopero

Le immagini sono impressionanti. Il 13 marzo sono circolate molte foto e video delle strade di Parigi sui social, che evidenziano tonnellate di rifiuti accumulati in diversi quartieri della capitale. Cosa sta accadendo nella capitale della Francia? È in corso lo sciopero dei netturbini che si stanno mobilitando anche contro la riforma delle pensioni.

Sebbene molte città siano interessate dall’argomento, come Nantes, Le Havre o Marsiglia, è a Parigi che la situazione è più complicata: lunedì, France Info ha contato 5.600 tonnellate di rifiuti non raccolti. Una situazione problematica dal punto di vista sanitario, visto che circolano, sempre di più, ratti e altri roditori.

In effetti, è da una settimana che i netturbini e gli addetti agli impianti di incenerimento dei rifiuti sono in sciopero. Chiedono il pensionamento a 60 anni a causa della natura ardua del loro lavoro.

“Altri due anni di lavoro sarebbero, per gran parte di noi, il rischio di morire prima del pensionamento o poco dopo”, ha dichiarato anche François Livartowski, segretario federale di CGT, a BFMTV.

Anche i quartieri più chic colpiti dallo sciopero

Tuttavia, la situazione varia a seconda dei quartieri parigini. I più colpiti sono paradossalmente quelli più esclusivi, come il 6°, 16° o 17° arrondissement, perché lì i bidoni della spazzatura sono gestiti da agenti municipali, per lo più in sciopero. Un video dalle strade della città, condiviso su Twitter:

Gli altri distretti sono gestiti da società private (Pizzorno, Derichebourg, Urbaser e Sepur), in cui il tasso di scioperanti è inferiore e, quindi, il servizio funziona quasi normalmente, ad eccezione dei dipendenti di Pizzorno. Quest’ultimo ha bloccato lunedì 13 marzo l’autorimessa dell’autocarro con cassone ribaltabile, provocando un cumulo di rifiuti.

Tale situazione riguarda il 15° arrondissement di Parigi e alcuni comuni della Val de Marne-

Anche quando i cassonetti vengono raccolti, la situazione è bloccata dal lato dei siti di incenerimento dell’Île-de-France, luoghi in cui vengono bruciati i rifiuti domestici, vale a dire i rifiuti indifferenziati.

Fermate tre fabbriche Sytcom, un servizio pubblico di trattamento dei rifiuti in Île-de-France, quelle di Ivry-sur-Seine, Issy-les-Moulineaux e Saint-Ouen, che bruciano in tempo normali 6.000 tonnellate di rifiuti domestici al giorno.

Il dirottamento verso altri siti di trattamento e stoccaggio

Syctom ha rivelato che ha deciso di dirottare i cassonetti verso una quindicina di altri siti di trattamento e stoccaggio, come riferito da Le Point.

Ciò succede quando i principali siti di incenerimento non sono disponibili: pertanto, l’ente utilizza altri inceneritori gestiti da operatori privati, la cui capacità di assorbimento rimane limitata.

Un’altra soluzione è quella di stoccare i rifiuti in attesa della riapertura dei forni o interrare i rifiuti, come nel sito di Claye Souilly (Seine-et-Marne).

Al momento non è prevista alcuna ripresa del servizio per i netturbini e per gli addetti agli impianti di incenerimento.