Il Tottenham in pressing su Zaniolo!

Fino alla chiusura del calciomercato estivo i riflettori saranno puntati su Nicolò Zaniolo che con ogni probabilità è destinato a lasciare il club giallorosso spinto dalla voglia di provare una nuova esperienza



Il numero 22 della Roma è ormai da mesi il primo obiettivo della Juventus di Massimiliano Allegri che lo vorrebbe come punto centrale del nuovo progetto tecnico bianconero.

Arrivabene sta trattando con la società giallorossa che però, al momento, non è disposta a fare sconti e continua a chiedere una cifra vicina ai 50 milioni per l’attaccante azzurro.

La dirigenza bianconera vorrebbe chiudere l’operazione con la formula del prestito con obbligo di riscatto per esaudire la richiesta di Allegri e mettere Zaniolo a supporto di Dusan Vlahovic.

L’esterno italiano ha già dato la sua disponibilità al trasferimento in bianconero, ma al momento la trattativa rimane in stand-by con Mourinho che vorrebbe convincere il proprio giocatore a rimanere in giallorosso.

Il Tottenham vuole Zaniolo

Già ai tempi della Juventus, Fabio Paratici aveva dimostrato la sua grande ammirazione verso il talentoso esterno italiano, oggi il direttore sportivo del Tottenham ha tutte le intenzioni di portare Zaniolo all’interno della rosa di Antonio Conte.

Gli Spurs hanno una capacità economica tale da potersi permettere senza problemi di investire i 50 milioni richiesti per il trasferimento di Zaniolo che sarebbe accolto a braccia aperte dal mister Antonio Conte.

Fondamentale per i londinesi sarà la volontà del giocatore che in più circostanze aveva espresso il desiderio di rimanere in Italia e vestire la maglia della Juventus.

Al momento la trattativa tra i bianconeri ed i giallorossi è ferma ma Maurizio Arrivabene potrebbe presto fare un‘offerta ufficiale al club capitolino per cercare di anticipare il Tottenham che nei prossimi giorni proverà a convincere il giocatore giallorosso.

Con l’arrivo a Trigoria di Paulo Dybala la Roma potrebbe decidere di accontentare le richieste di Zaniolo lasciandolo partire di fronte ad un’offerta importante e concreta.

Vedremo come si svilupperanno le prossime settimane ma la sensazione è che ormai Nicolò Zaniolo sia ad un passo dal lasciare definitivamente la società che lo ha fatto conoscere al grande calcio europeo.

La Juventus proverà a puntare sulla volontà di Zaniolo che ad oggi parla bianconero, il Tottenham però ha sicuramente una disponibilità economica maggiore rispetto ad Arrivabene e il club londinese proverà ad alzare la propria offerta fino a raggiungere la somma richiesta dalla Roma di Tiago Pinto.