Cadorago, 33enne uccisa a coltellate: fermato il compagno

By

A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa, che hanno sentito le grida d’aiuto della vittima. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, per la 33enne non c’era più nulla da fare.

A colpirla a morte sarebbe stato il compagno, un uomo di 37 anni, con il quale conviveva da un paio d’anni.

Omicidio a Cadorago: 33enne uccisa dal compagno

Ennesimo femminicidio questa mattina a Cadorago, provincia di Como.

Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione, in via Leopardi. Per il delitto è stato fermato il compagno, un uomo di 37 anni, con il quale la vittima conviveva da un paio d’anni.

Ad allertare i carabinieri della stazione di Cantù sono stati i vicini di casa, che hanno le grida d’aiuto della donna.

L’omicidio sarebbe avvenuto questa mattina all’alba. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, per la 33enne non c’era più nulla da fare.

Secondo le prime ricostruzioni, tra la vittima e il compagno ci sarebbe stata una lite per gelosia. Lite che è finita con l’aggressione e la morte della donna.

Il presunto assassino è stato trovato con le mani sporche di sangue ed è stato arrestato in flagranza.

Quando i militari lo hanno ammanettato, non ha proferito parola.

I Carabinieri stanno ascoltando i testimoni, per ricostruire gli attimi precedenti alla tragedia che ha sconvolto la piccola comunità comasca.

Notizia in aggiornamento.