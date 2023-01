“Il titolo è suo”, altro che Camilla: dopo la morte della regina se l’è preso lei

By

Camilla Parker, la regina consorte messa spalle al muro

Nonostante sia diventata regina d’Inghilterra, titolo questo che acquisirà però ufficialmente con l’incoronazione che si terrà il prossimo maggio, in occasione della quale anche Carlo diventerà a tutti gli effetti sovrano d’Inghilterra, l’indice di popolarità di Camilla Parker non pare puntare verso l’alto.

Tra i membri della casa reale, la ex duchessa di Cornovaglia è sicuramente quella che meno piace ai sudditi. Per quale ragione? Forse perché da sempre viene vista come la rivale storica di Lady Diana, colei che ha distrutto un matrimonio e una famiglia, quella che condannò all’infelicità la famosa principessa del popolo.

C’è però poco da fare: Carlo l’ha voluta al suo fianco, l’ha scelta come sua consorte e il Regno Unito dovrà accettarla come sua regina. Nonostante la Parker ricopra uno dei ruoli istituzionali più importanti all’interno della monarchia, c’è qualcosa però che non le apparterrà mai: questo titolo.

Spunta l’indiscrezione che lascia senza parole tutto il mondo. Dopo la morte della amatissima Regina Elisabetta, cambia tutto: è lei che prende in mano le redini della Corona.

Il titolo passa a lei: la nuova regina relegata in secondo piano

Per quanto Camilla Parker avrà sempre un ruolo importante per la monarchia inglese, c’è un’altra persona che sicuramente avrà un ruolo ancora più incisivo a corte: stiamo parlando della principessa Charlotte.

La secondogenita dei nuovi principi del Galles, William e Kate, è già amatissima dai sudditi. Tutti si augurano che un giorno possa avere uno spazio ancor più importante di oggi, nella famiglia reale.

Al momento, Charlotte è la quarta in linea di successione al trono britannico. Prima di lei c’è George, erede diretto di William che a sua volta succederà a Re Carlo sul trono inglese. Le possibilità che Charlotte diventi Regina sono, a conti fatti, davvero minime.

Nonostante ciò, tuttavia, la piccola damina si ritroverà ugualmente ad essere una figura fondamentale per la Corona inglese. Secondo alcune indiscrezioni, dopo la morte della Regina Elisabetta, Re Carlo avrebbe cambiato alcune regole inerenti l’acquisizione dei titoli e tanti vantaggi, in futuro, dovrebbero arrivare proprio per la secondogenita di William e Kate.

Di che cosa stiamo parlando? Del titolo di principessa reale che per il momento appartiene ad una sola donna di casa Windsor, ovvero la principessa Anna. L’unica figlia femmina della Regina Elisabetta e del compianto duca di Edimburgo, Filippo, ha questo titolo da ormai oltre 30 anni.

Si tratta però di una onorificenza a vita che perderà solo con la morte. A seguito infatti dell’addio alla vita terrena della principessa Anna, il suo titolo passerà con ogni probabilità alla piccola Charlotte.

La figlia di William e Kate è destinata, secondo tanti, sicuramente a grandi cose. Avrà un ruolo incisivo a corte senza dubbio alcuno. Fonti vicine a palazzo reale mormorano che William potrebbe affidare a lei anche compiti istituzionali di rilievo che fino ad ora nessuna donna nella casa reale ha mai ricoperto.

La piccola Charlotte gode di una popolarità straordinaria, di gran lunga superiore rispetto a Camilla che, per quanto possa impegnarsi, non riesce però a far breccia nel cuore dei sudditi.

Il suo passato pesa come un macigno sulle sue spalle. Anche se è attualmente regina del Regno Unito, non è però la sovrana nei cuori negli inglesi. I sudditi però dovranno abituarsi, in un modo o nell’altro, alla sua presenza.

D’altronde, è lei, insieme a Carlo, il membro più importante della monarchia inglese. Grandi speranze ci sono però per Charlotte che sicuramente non sarà solo una figura aleatoria nel complesso meccanismo della monarchia.