Bruno Astorre, senatore del Partito democratico, è morto oggi, all’età di 59 anni, mentre si trovava nelle aule di Palazzo Madama, precisamente a Palazzo Cenci. Il portone dell’immobile è chiuso, mentre al di fuori stanze è presente anche l’ex segretario dem Nicola Zingaretti.

Un altro ex segretario del Partito democratico, Enrico Letta, ha commentato la notizia su Twitter scrivendo di essere attonito: “Non riesco a trovare parole di fronte a un simile dramma. C’è il silenzio. C’è la preghiera“. Cordoglio anche da parte del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e di tanti altri politici.

L'11 marzo, Bruno Astorre, senatore del Partito democratico e segretario regionale dei dem del Lazio da dicembre del 2018, avrebbe compiuto 60 anni.

Il portone dell’immobile è chiuso per i rilievi del caso della polizia scientifica, oltre che per capire cosa effettivamente sia successo all’onorevole dei democratici. Davanti, però, ci sono l’ex segretario dello schieramento Nicola Zingaretti e la senatrice, sempre dei dem, Cecilia D’Elia. Tanti i parlamentari che si sono radunati in piazza Sant’Eustachio dopo la notizia.

Sono tanti i messaggi di cordoglio che sono arrivati per la scomparsa del senatore Astorre, in primis quello del suo ex segretario Enrico Letta. Su Twitter, l’ex leader del Partito democratico ha detto di essere attonito per la tragica notizia: “Non riesco a trovare parole di fronte ad un simile dramma. C’è il silenzio. C’è la preghiera. L’abbraccio ai suoi cari“.

Per Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, eletto come deputato tra le fila di Fratelli d’Italia, ha commentato invece esprimendo “profondo dolore ed enorme tristezza”. Per lui si trattava di “un amico e un avversario politico leale, che ha interpretato in questi anni le istanze più profonde del territorio del Lazio. Pur se da posizioni politiche diverse, abbiamo avuto modo di condividere esperienze politiche e battaglie con l’obiettivo di sostenere le istanze dei cittadini e del territorio. Dedizione e passione hanno contraddistinto tutta la sua storia politica. Confrontarsi con lui, per me, ha sempre rappresentato un proficuo momento di dialogo. Alla moglie Francesca, alla sua famiglia e alla sua comunità politica giungano le mie più sentite condoglianze“.