Usa questo al posto del terreno, non hai mai avuto orchidee così: saranno rigogliosissime

Come ben saprete, esistono tantissime varietà di orchidee. Una delle più amate e diffuse è proprio la Phalaenopsis. Viene scelta per donare un tocco di eleganza al luogo in cui si trova, infatti, è possibile ammirarla in casa, nei negozi e anche negli uffici. Però, come ogni pianta ha bisogno di tantissime attenzioni e di molta cura.

Non è così facile coltivarla, ma esiste un trucco che vi lascerà senza parole, infatti, in poche mosse riuscirete a renderla rigogliosa e sana come non mai: scopriamo come fare, rimarrete a bocca aperta appena vedrete il risultato: tutti i dettagli.

Orchidee rigogliose e sane: ecco come fare

Per saper coltivare alla perfezione un’orchidea è necessario conoscere le basi di questa pianta, infatti, è bene partire dalle radici. Per mantenerla sempre in salute, dovrete metterla in un vaso di qualsiasi tipo, sia di terracotta, di plastica o anche di tessuto.

Ma la scelta migliore che potreste fare, è di coltivarla in un vaso di vetro o comunque trasparente, in modo che le sue radici prendano la giusta luminosità. Se ne possedete almeno una, avrete notato che le radici sono ricoperte da uno strato bianco, perché in questo modo la pianta può assorbire la dose corretta di acqua.

I vasi trasparenti sono anche molto utili per controllare continuamente lo stato di salute della pianta. Inoltre, le radici sono tutte aeree, quindi, le orchidee non necessitano di crescere in un terreno. Ma non tutti sanno che si può usare un altro elemento per farle crescere in perfetta salute. Sin dai primi giorni, vedrete che risulteranno super rigogliose. Il procedimento è veramente semplice: scopriamo di più.

Usa questo materiale al posto del terreno: risultato incredibile

Non tutti sanno che per rendere l’orchidee, sempre sane e rigogliose è necessario mettere un elemento al posto del terreno. Stiamo parlando di un materiale che in pochi conoscono, ovvero, la perlite.

Perché fa bene a questa pianta? La perlite è di origine vulcanica, proprio per questo è un ottimo termo isolante. Inoltre, aiuta la radicazione dei rami.

L’aspetto è molto simile a quello delle palline di polistirolo, infatti, la perlite è bianca e molto leggera, non altera nemmeno il Ph dell’orchidea. I vivaisti la utilizzano per favorire la crescita e lo sviluppo della pianta, perché permette di ricevere l’acqua in maniera corretta e facilita la respirazione delle radici, dato che non si compatta come la terra e quindi è impossibile che l’acqua si ristagni.