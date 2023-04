Bonifico di 750 euro sul conto di questi cittadini solo se lo fai entro il 5 maggio

Alcuni cittadini potrebbero beneficiare di un bonus da 750 euro presentando domanda entro il 5 maggio. Ecco chi.

Molti nuclei familiari si trovano a dover affrontare situazioni difficili a motivo di membri anziani della famiglia invalidi o che richiedono assistenza. Tra assistenza domiciliare, RSA e case di cura o di riposo, le opzioni sono tante, ma comunque tutte comportano dei costi che non tutte le famiglie possono affrontare. Il comune di Napoli viene in aiuto dei suoi cittadini attraverso un bonus da 750 euro da richiedere entro il 5 maggio. Scopriamo come funziona.

Bonus Caregiver da 750 euro previsto dal comune di Napoli

Il bonus in questione si chiama Bonus Caregiver e si rivolge ai nuclei familiari composti da un componente disabile o bisognoso di assistenza e uno che se ne prende cura, un Caregiver appunto. Il bonus consiste in un rimborso delle spese che si è dovuto sostenere per soddisfare le necessità della persona con disabilità.

Requisito per ricevere il bonus: presentare l’apposita domanda entro le 18:30 del 5 maggio 2023. A finanziare l’iniziativa la Regione Campania e il Comune di Napoli, i quali hanno pubblicato il bando relativo al bonus sul sito web del Comune stesso.

Perché abbiamo bisogno di questo bonus

Questo nuovo bonus è un importante riconoscimento per i caregiver di familiari disabili. Il loro impegno non è da sottovalutare, perché affrontano molte difficoltà ogni giorno. Devono dedicare molte ore alla cura del loro caro, spesso trascurando le proprie esigenze e sacrificando la propria vita sociale.

Inoltre, devono affrontare le sfide legate alla gestione delle difficoltà fisiche e cognitive del paziente, oltre a gestire gli aspetti logistici e amministrativi della cura, come la gestione delle terapie e degli appuntamenti medici.

Un bonus dedicato a questi Caregiver è utile perché rappresenta un incentivo finanziario per la loro attività, compensando in parte i costi e le difficoltà che devono affrontare quotidianamente e contribuendo a migliorare la qualità della cura fornita al paziente disabile.

Come fare domanda

Consultare il bando è necessario per procurarsi il modulo da usare per fare domanda. Una volta scaricato e stampato, il modulo va inviato a mezzo E-mail all’indirizzo “bonuscaregiver750@pec.comune.napoli.it”. Bisogna presentare la domanda a nome del Caregiver, cioè del membro della famiglia che assiste il familiare con disabilità.

Al modulo si devono allegare alcuni documenti, tra cui: carta d’identità di chi fa domanda per il bonus; permesso di soggiorno nel caso in cui a fare domanda sia un soggetto extracomunitario; copia dell’ISEE della famiglia; attestazione da parte del soggetto disabile che indica chi fa domanda come suo caregiver.

In più, per ricevere il rimborso spese è necessario presentare i documenti e le ricevute che attestano le spese sostenute per assistere il familiare disabile. Ovviamente, non tutte le spese sono contemplate all’interno del bando. Tra quelle rimborsabili troviamo le spese relative all’igiene, pulizia della casa e pasti del familiare bisognoso di assistenza.

Fanno parte delle spese contemplate per il rimborso anche quelle che riguardano l’adattamento dell’alloggio ai bisogni medici del familiare, oltre all’acquisto di strumenti medici o comunque necessari per migliorare la vita del disabile.

Dove si ricevono i 750 euro del Bonus Caregiver

Il bonus Caregiver è unico, ciò significa che viene percepito una tantum. Dove viene accreditato? Nel caso in cui in sede di domanda si indichi l’IBAN di un conto bancario o postale, i 750 euro arriveranno sul conto.

Stessa cosa dicasi nel caso di carta di credito o debito. In caso contrario, i richiedenti riceveranno il bonus sotto forma di bonifico domiciliato, che potranno prelevare presso lo sportello di un ufficio postale.