Il segreto per avere un pavimento costantemente pulito e brillante

Una delle prime cose da fare per avere una casa dall’aspetto pulito e impeccabile è, senza dubbio, lavare in maniera costante il pavimento. Ecco come riuscire a ottenere risultati eccellenti con un unico e semplice trucchetto.

Quando decidiamo di dedicare del tempo alla pulizia della casa non bisogna tralasciare nulla al caso. Il rischio, in questo caso, è quello di impiegare tempo ed energia inutilmente. Anche solo una piccola dimenticanza o una distrazione, infatti, potrebbero inaspettatamente vanificare tutti i nostri sforzi.

Una delle superfici che in una casa più facilmente si sporca è, come tutti saprete, il pavimento. Ciò, ovviamente, richiede una frequente attività di pulizia. Inizialmente, i risultati soddisfano alla perfezione le nostre aspettative, ma dopo una serie di lavaggi, nonostante possa sembrare assurdo, non è raro costatare che, in realtà, il pavimento non è poi così pulito. Come rimediare? Scopriamolo insieme.

Il segreto per avere un pavimento sempre pulito

Il fatto che il pavimento non risulti perfettamente pulito dopo essere stato lavato dipende non tanto dal nostro livello di abilità nelle faccende domestiche, bensì dalla poca attenzione che a volte si presta agli oggetti con i quali si effettuano le pulizie. In questo caso, si tratta della scopa utilizzata per lavare i pavimenti, strumento meglio conosciuto con il termine “mocio”. Il pavimento, infatti, non può risultare perfettamente pulito se, a sua volta, non lo è anche lo straccio che decidiamo di utilizzare.

In seguito a ogni nuovo utilizzo, il “mocio” accumula tra le sue setole sempre più sporcizia, germi e batteri. È compito nostro, prima di procedere al lavaggio del pavimento, accertarci che lo straccio sia pulito e in buone condizioni, allo stesso modo di quando, prima di cucinare, controlliamo che gli utensili siano perfettamente puliti.

Nel caso in cui il “mocio” risultasse essere troppo sporco, prima di procedere a una sua eventuale sostituzione, vale la pena provare a pulirlo. Ciò è possibile farlo grazie all’utilizzo di un ingrediente che, in genere, in dispensa non manca mai: il bicarbonato di sodio.

Come pulire lo straccio con il quale laviamo i pavimenti

Sono finiti i tempi in cui non si conosceva la reale utilità del bicarbonato. Ad oggi, infatti, lo si utilizza in moltissimi modi: da agente lievitante nei dolci a ingrediente chiave dei rimedi fai da te per provvedere alla pulizia della casa. Anche in questo caso il bicarbonato può rivelarsi molto utile, grazie alle sue naturali proprietà smacchianti, igienizzanti e anti-odore.

Per procedere alla pulizia del mocio con il quale laviamo i pavimenti, dunque, basta semplicemente lasciarlo per circa due o tre ore in ammollo in una soluzione a base di acqua calda e due cucchiai di bicarbonato dissolti al suo interno.

Trascorso il tempo necessario, non solo dalle setole non proverrà quel terribile odore di sporco e polvere, ma tutti i residui di germi e batteri accumulati al loro interno saranno stati debellati. Questo rimedio, inoltre, non prevede alcun impiego di tempo: mentre aspettiamo che il bicarbonato faccia il suo corso, infatti, possiamo svolgere tranquillamente altre attività.