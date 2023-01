“Eliminazione immediata”, le telecamere hanno ripreso tutto: scandalo ad Amici

Amici di Maria De Filippi, arriva l’eliminazione immediata. Le telecamere hanno ripreso tutto. Scoppia lo scandalo nella scuola più famosa d’Italia. Ecco cosa è successo.

Non era mai capitata una cosa del genere nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Questa volta le telecamere hanno registrato ogni cosa. Lo scandalo arriva su Canale 5.

Amici di Maria De Filippi, scandalo senza precedenti

Ci stiamo avviando verso l’inizio del serale. Tra poche settimane i pochi fortunati allievi che riusciranno a superare le ultime sfide, si ritroveranno a calcare il palcoscenico più ambito dai giovani talenti che da settembre sono nell’accademia più famosa d’Italia.

Questa edizione è stata diversa rispetto alle altre. I giovani allievi si sono mostrati sì particolarmente talentuosi ma anche ribelli e indisciplinati. Numerosi i provvedimenti disciplinari inflitti dai professori, i richiami fatti dalla conduttrice e le sgridate dal team dell’accademia.

Vero è che ogni anno, la redazione, i professori e la presentatrice devono fare i conti con degli elementi dal carattere difficile e talvolta maleducati. Ciò che è successo però con alcuni allievi in quest’ultima edizione, non si era mai verificato prima.

Oggi si parla di una eliminazione immediata. Le telecamere hanno ripreso tutto. Scoppia lo scandalo ad Amici. Ecco che cosa è successo e chi è stato costretto ad interrompere il suo percorso nella scuola.

Eliminazione immediata: le telecamere sgamano tutto

Il 2023 è iniziato da pochissimo ma non positivamente per alcuni allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi. Dai social spuntano delle indiscrezioni, di cui avremo conferma solo tra qualche giorno, e che purtroppo non fanno sperare bene per via di un fatto increscioso del quale pare che la conduttrice parlerà nella puntata di domenica 15 gennaio.

Innanzitutto, per la gioia dei telespettatori, ci sarà un ritorno inaspettato, quello di Cricca che rientra ufficialmente a far parte dell’accademia mariana. Il cantante precedentemente eliminato, vincerà infatti una sfida contro Valeria. Com’è possibile una cosa del genere?

L’allieva Valeria verrà messa in sfida e lo sfidante sarà appunto Cricca che vincerà la competizione contro la compagna riconquistando dunque il banco nella scuola. Ma non è questo fatto a sorprendere quanto piuttosto l’eliminazione di un altro allievo che dovrà lasciare la scuola, senza se e senza ma, per decisione del suo professore: stiamo parlando di Tommy Dali.

Per il cantante, nessuna possibilità di mostrare il suo talento davanti a giudice esterni o far cambiare idea agli insegnanti. Il suo professore, Rudy, decide per lui l’eliminazione diretta. Ma per quale ragione?

Pare che Tommy Dali e anche altri allievi, si siano resi protagonisti di un fattaccio accaduto la notte di Capodanno. Che cosa è successo? Lo vediamo nel dettaglio. Secondo alcune indiscrezioni, Tommy Dali, Maddalena, Wax, Samu, NDG e Valeria avrebbero sniffato la noce moscata che, se assunta in dosi eccessive, può essere allucinogena.

Pare che la redazione si sia resa conto del fattaccio solo il giorno dell’epifania, il 6 gennaio, guardando le registrazioni delle telecamere a circuito chiuso presenti in casa. Dunque, di fronte a questi comportamenti, la produzione, sentita anche la conduttrice, avrebbe informato dei fatti i professori che avrebbero deciso di mettere in sfida gli allievi sopra menzionati.

Tutti tranne Tommy per il quale il professore Rudy Zerbi ha deciso invece l’eliminazione diretta. Secondo quanto si legge sui social e rivelato da alcune talpine, Maria De Filippi non ha intenzione di parlare esplicitamente di questo argomento così delicato e spinoso che si rivela scandaloso per l’immagine del programma.

Non era mai successa una cosa del genere prima d’ora. Certo, negli anni passati, gli allievi in diverse occasioni si erano messi nei guai e avevano rischiato la permanenza nella scuola ma che qualcuno sniffasse noce moscata, è la prima volta. L’ironia social e il confronto con la classe dell’anno precedente, monopolizzano il web.