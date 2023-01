Il segreto che le sarte non rivelano per cucire senza filo: risparmi un sacco di tempo

Avete mai provato a cucire senza filo? C’è un trucco che le sarte non vogliono rivelare ma che fa risparmiare tantissimo tempo prezioso.

La manualità di una cucitura è veramente unica nel suo genere, con lavorazioni che sono passate da generazione in generazione. Le mani sapienti dei sarti sono in grado di realizzare ogni tipo di capo e trasformare un tessuto in qualcosa di unico. Non è facile di certo, ci sono persone portate per questo lavoro e altre che – al contrario – non sono in grado di mettere il filo dentro l’ago. Poi ci sono dei casi in cui il filo dentro la macchina da cucire non funziona e i sarti svelano il segreto di come fare il punto a mano.

Cucire con la macchina: i fattori da tenere in considerazione

La macchina da cucire nasce insieme alla rivoluzione industriale, nel momento in cui la necessità di ottenere dei capi velocemente era oramai diventata un must. Non solo, infatti nel momento in cui sono nati i grandi stilisti si è avuta l’esigenza di poter sperimentare oltre che inventare ogni tipo di moda del momento.

Un grande rito che è arrivato sino ai giorni nostri, con tantissimi capi e invenzioni che passano tutte da quella macchinetta. Stylist e sarte sono comunque in grado di gestire una possibile problematica se mai si dovesse presentare, riuscendo a portare a termine un lavoro anche a mano con la macchina senza il filo. Quante volte accade che il filo si spezzi oppure si inceppi direttamente? Qui entrano in scena gli esperti con loro metodo e i loro segreti.

Macchina senza filo, come cucire con il segreto delle sarte

Ovviamente, ci sono degli esperti che possono eseguire ogni tipo di lavorazione a mano come tramandato dagli avi del passato. Oggi le macchine da cucire sono tecnologicamente avanzate e danno ai capi movimento e capacità continua.

Ma nel momento in cui ci si ritrova con la macchina inceppata, la tecnologia non aiuta ed è il momento di attuare un metodo ben preciso. L’occorrente per questo metodo è:

Forbici da sarto

Filo da sarto di diverso colore e una bobina bianca

Ago

Ferro da stiro

Prendere il capo di abbigliamento o il tessuto, girando la parte che deve essere cucita a mano per poi passarci il ferro caldo. In questo modo si potrà dare una forma e una traccia per la cucitura. Ora mettere il filo dentro l’ago e iniziare a compiere la classica cucitura, sulla zona di interesse.

Chiudere il filo e tagliare facendo attenzione. Subito dopo, ripassare l’ago ad incrocio interno e fare in modo di eseguire gli stessi passaggi di una macchina da cucire. Continuare in questo modo e chiudere definitivamente il tessuto, ripassando poi il ferro per una migliore aderenza.