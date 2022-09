Il Regno Unito continua a vivere sulle ceneri dell’impero

La grande domanda è se una società moderna e multirazziale come quella del Regno Unito, soggetta a tensioni nazionaliste possa essere mantenuta in un quadro così tradizionale.

Gerald Cavendish Grosvenor, sesto duca di Westminster, morto nel 2016, possedeva uno di quei tratti che si attribuiscono alle classi superiori britanniche (o inglesi, meglio non entrare in quel giardino): la capacità di mascherare la verità più cruda con un mantello di ironia e modestia. Vista la sua immensa fortuna, durante una conferenza gli chiesero dei consigli utili per i giovani imprenditori.

Il Regno Unito continua a vivere, in un certo modo, sui fasti del passato

“Dovrebbero assicurarsi di avere un antenato che fosse un caro amico di Guglielmo il Conquistatore”, ha detto. Sebbene i Grosvenor siano arrivati ​​nelle isole britanniche con il Norman Conqueror un millennio fa, la loro proprietà immobiliare (più di 150 ettari nei costosissimi quartieri londinesi di Belgravia e Mayfair, a parte le proprietà rurali) si è formata molto più tardi, nel 1677, quando un Grosvenor sposò una ragazza di 12 anni la cui dote consisteva in enormi tenute paludose sul Tamigi.

Storie simili hanno le fortune immobiliari dei Cadogan, dei Portman o del nuovo re Carlo III: il meglio di Londra è loro da secoli. Quando si costruisce un edificio, lo si fa su un terreno in affitto. Questo dà un’idea della peculiare struttura economica del Regno Unito, un paese diverso dagli altri, la cui unica rivoluzione, accompagnata da una guerra civile, risale al XVII secolo. Dopo la rivoluzione, tornò alla monarchia ea ciò che era prima. Stiamo parlando dell’unico grande Paese europeo che non è stato costretto a cambiare le sue istituzioni dopo la seconda guerra mondiale.

Tradizioni (reali o inventate) e stabilità sono stati fino ad oggi valori supremi. Naturalmente, il mondo è cambiato e il vecchio impero britannico è scomparso. La decadenza è un dato di fatto. Ma hanno cercato di seguire uno degli slogan lanciati dal Governo nel 1939, quando scoppiò la guerra, e ormai di moda ovunque: “Mantieni la calma e vai avanti”.

Il Regno Unito continua a vivere, in un certo modo, delle ceneri dell’impero: la capacità finanziaria e commerciale della City di Londra è il frutto di una lunga esperienza nell’arte di spostare denaro (proprio o estero) in giro per il pianeta. Dall’impero deriva anche il presunto carattere britannico (o inglese): l’amministrazione delle colonie richiedeva che la razza padrona fosse fredda, laconica, stoica nei confronti dei sudditi esotici.

La domanda è se una società moderna, multirazziale, altamente creativa e soggetta a tensioni nazionaliste, possa rimanere inserita in un quadro tradizionale

Come sa chiunque sia stato in vacanza a Magaluf o in qualsiasi altro campo di battaglia (ora turistico) britannico, la realtà è molto diversa. Forse Elisabetta II fu l’ultima persona con quelle caratteristiche. Ad oggi, forse l’unico tratto che caratterizza la personalità collettiva degli inglesi è la tendenza a dire “scusa” in ogni circostanza, compresa la peggiore violenza fisica.

La grande domanda è se una società moderna, multirazziale, altamente creativa e soggetta a tensioni nazionaliste, possa rimanere inserita in un quadro tradizionale, a volte anche medievale, come quello delle istituzioni britanniche. Finora è stato in grado. Tra le élite persiste un certo sentimento di superiorità (più o meno camuffato: il cliché dice che un britannico non è mai così vanitoso come quando esibisce la sua modestia) che permea le classi inferiori e che spiega in una certa misura la Brexit.

Il grande sostenitore delle strutture tradizionali era, paradossalmente, la classe operaia. Tuttavia, non esistono più grandi fabbriche o miniere, e quel ceto (14% della popolazione, secondo il grande censimento del 2011), che sopravvive grazie al patrimonio (sostanzialmente abitativo) acquisito in tempi migliori e sta rapidamente perdendo influenza sociale e culturale, è stata travolta dal precariato (35%), con pochi patrimoni e redditi irregolari ma culturalmente dinamica e con aspirazioni al cambiamento.

I membri di questa nuova classe mostrano scarso interesse per le tradizioni, la monarchia e i volti di Carlo III. E costituiscono una potenziale forza trasformatrice.