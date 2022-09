Bonus contro la crisi, dopo i 200€ arriva quello di 1350 euro: come ottenerlo

Contro la crisi, il Governo sta mettendo in atto ogni tipo di auto possibile. Come il nuovo da 1350 euro che arriva dopo i 200euro erogati a determinate categorie. Di che cosa tratta questo bonus contro la crisi?

Il 25 settembre è vicino e sono moltissimi i cambiamenti che gli italiani si aspettano. La crisi imperversa e l’inflazione ha portato le famiglie a non avere più alcun potere di acquisto. La maggior parte delle categorie di persone che hanno beneficiato del bonus 200euro, ora attendono di avere dei chiarimenti: sarà prorogato per i mesi di settembre e ottobre?

Le famiglie italiane vorrebbero maggiori aiuti da parte del Governo uscente e sul tavolo ne arriva un bonus famiglie di 1350euro. A chi si riferisce?

Bonus 200 euro: è esteso anche per il mese di ottobre?

Le ultime notizie da parte dei media sono particolarmente interessanti, infatti sino al prossimo 30 settembre è possibile fare la domanda per ottenere il bonus 200euro per domestici – colf – badanti e altre categorie di interesse. La scadenza di ottobre è invece dedicata a tutti i lavoratori per fare domanda all’INPS sempre per ricevere i suddetti 200euro. Le categorie di interesse in questo caso sono:

lavoratori autonomi privi di partita Iva

lavoratori stagionali

collaboratori co.co.co.

soggetti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza

lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo

lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS

Sempre nel mese di ottobre, automaticamente e senza presentare alcuna domanda, riceveranno i 200euro tutte le nuove categorie beneficiarie come da testo del Decreto Aiuti Bis insieme ai soggetti titolari della disoccupazione Naspi – Dis Coll:

Precari precedentemente esclusi

Collaboratori sportivi

Soggetti che non hanno potuto usufruire dello sgravio entro il 23 giugno (se in maternità o cassa integrazione).

Bonus contro la crisi, sino a 1350 sul conto

Per chi deve ancora ricevere il bonus da 200euro, come abbiamo visto, ci sono delle belle novità. Non solo , questo significa che è previsto un aumento di stipendio di 200euro senza tasse che si sommeranno ad aumenti ulteriori fino ad arrivare ad un bonus contro la crisi di 1.350,00 euro.

L’aumento di cui sopra è da intendersi come estremo, proprio perché alcune categorie di persone potranno ricevere gli aiuti sommati agli stipendi e agli aumenti. Per fare chiarezza:

Bonus da 200euro che è esteso per settembre e ottobre

Bonus da 550 euro per i lavoratori part time

per i lavoratori part time Bonus da 600 euro relativo alla detassazione welfare

Il primo da 550 è di una misura nuova che è stata varata solo per i soggetti lavoratori che hanno un contratto di lavoro part time ciclico e che non percepiscono altre entrate. La domanda per il bonus deve essere fatta all’INPS.

Il possibile aumento di 600euro è dato dalla detassazione welfare con un risparmio di tale cifra dove sono previsti buoni benzina – assistenza sanitaria integrativa e anche buoni pasto.