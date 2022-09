“Il regno finirà a breve”, Re Carlo: terrore a Buckingham | Sbuca fuori la terrificante malattia

By

A pochi giorni dalla consacrazione di Re Carlo, a Buckingham Palace si fa strada un triste pensiero: il suo regno durerà pochissimo. Vediamo perché.

I suoi primi giorni da regnante per Re Carlo non sono stati molto semplici, tra gaffes e dissensi del pubblico.

I primi giorni di regno

Re Carlo III d’Inghilterra è salito al trono da pochi giorni ma, su di lui, già fioccano le polemiche. In primis, ha destato molto scalpore il suo gesto di stizza nei confronti dei suoi sottoposti, quando non hanno spostato un portapenne all’atto della firma ufficiale.

I meme, a tal proposito si sono sprecati e lo hanno fatto anche in occasione di un episodio simile, sempre con una penna, avvenuto qualche ora dopo. Che lo si ami o lo si odi, il Regno Unito deve fare i conti con un sovrano anziano che, a detta di molti, non aspettava altro che poter salire finalmente al trono. Per qualcuno, infatti, sarebbe stato meglio che avesse abdicato in favore di suo figlio William.

Intanto a Londra, milioni di persone sono accorse per fare visita al feretro della Regina Elisabetta. Un bagno di folla e di fiori che resterà nella storia del paese. La coda, al momento attuale, per poter entrare in Cattedrale, è di 24 ore.

Perché il suo regno durerà poco

Stando a quanto ha affermato l’ex corrispondente della famiglia reale inglese al The Guardian, Stephen Bates Carlo I sarebbe affetto da una malattia. A Fanpage lo scrittore ha detto:

“Non penso che il regno di Carlo durerà per decadi”.

Non solo per una questione di età, ha affermato Bates ma anche perché Carlo potrebbe affrontare dei temi che potrebbero dividere l’opinione pubblica e minare la stabilità del paese stesso. I temi caldi potrebbero essere: medicina, ambiente in primis.

Oltre questo, nel corso delle sue apparizioni di questi giorni, Re Carlo ha mostrato un dettaglio che in molti hanno notato: le mani troppo gonfie. Gareth Nye, medico, ha chiarito al Daily Star si potrebbe trattare di edema. Ha spiegato anche che:

“L’edema è una condizione in cui il corpo inizia a trattenere i liquidi negli arti, normalmente gambe e caviglie, ma anche nelle dita, il che le fa gonfiare”.

In ogni caso, si tratterebbe di un disturbo comune che affligge soprattutto gli over 65. In questi soggetti, la capacità di controllare i liquidi è più limitata.

Qualche mese fa si disse che l’attuale Re avesse iniziato a soffrire di demenza senile, cosa che lo faceva spesso litigare con Camilla.