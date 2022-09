Bagnaia in Pole Position, la ducati domina le qualifiche ad Aragon!

Non c’è storia al momento, Pecco Bagnaia è senza alcun dubbio il pilota più in forma della Moto GP e le qualificazione di oggi non hanno fatto altro che confermare la netta superiorità dell’azzurro rispetto agli avversari.





Pecco domina in lungo ed in largo il circuito di Aragon, impressionante la superiorità della Ducati che monopolizza la prima fila con Miller ed Enea Bastianini.

Pecco Bagnaia è scatenato e dopo la pausa estiva ha praticamente sempre vinto riuscendo nell’impresa di riaprire un mondiale che sembrava ampiamente compromesso.

Il dato impressionante sta nel fatto che Bagnaia sia riuscito a fare il crono vincente senza scie, mentre il compagno di squadra aveva diversi traini su una pista nella quale storicamente la scia fa la differenza.

Al momento il pilota torinese ne ha più di tutti ed anche domani la sua Ducati sarà la moto da battere sul circuito di Aragon.



Bagnaia domina, Quartararo è sesto!

Il campione del mondo in carica le prova tutte ma la sua M1 proprio non riesce a competere con una Ducati nettamente superiori su tutti i circuiti in questa stagione.

Il francese domani dovrà sperare in una specie di miracolo in una pista sulla quale, date le premesse farà molta fatica a sorpassare.

L’obiettivo del campione del mondo in carica al momento deve essere quello di perdere meno punti possibili a Bagnaia cercando di rimanere in testa alla classifica mondiale fino alla fine.

Per domani ovviamente il favorito assoluto è Bagnaia ma attenzione anche ad Enea Bastianini che su una pista veloce come quella di Aragon può competere fino in fondo per la vittoria finale.

Continua a faticare invece Marquez, vedremo se domani il campione spagnolo sarà in grado di tornare competitivo su una pista dove ha sempre faticato in carriera.

Con una vittoria ad Aragon il nostro Pecco Bagnaia manderebbe un altro chiaro messaggio a Quartararo tenendo aperto un mondiale che al momento sta dominando con continuità.

La Ducati gira alla perfezione e Bagnaia è sicuramente il pilota più in forma al momento, due indizi che fanno una prova e che preoccupano il team del “Diablo” che dovrà inventarsi qualcosa per non rischiare di perdere il comando della classifica.

Domani ne sapremo di più, Pecco Bagnaia continua a sognare, i tifosi italiani credono nel sogno rimonta spinti da una moto che è ormai perfetta ed affidabile su ogni circuito del mondiale.