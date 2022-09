Grande Fratello Vip: al via la settima edizione con Alfonso Signorini

Siamo giunti a questa nuova e imperdibile edizione del Grande Fratello Vip, il seguitissimo reality show condotto da Alfonso Signorini. Da lunedì 19 settembre tutti pronti, perchè in prima serata su Canale 5 torna il Gf Vip con un doppio appuntamento settimanale.

Dal 19 settembre su canale 5 riparte il Grande Fratello Vip. Ogni lunedì e giovedì sera in prima serata infatti andrà in onda uno dei reality più seguiti della Mediaset e prodotto da Endemol Shine Italy. Anche questa volta a condurre il tutto ci sarà per il quarto anno consecutivo l’amato Alfonso Signorini, ma non sarà solo negli studios di Cinecittà. Al suo fianco infatti troveremo un nuovo duo di opinionisti tutto al femminile, formata da Orietta Berti e Sonia Bruganelli.

Vediamo cosa c’è di nuovo in questa edizione e chi sono i nuovi inquilini della cassa.

I concorrenti di questa edizione

Quest’anno i concorrenti nella casa più spiata d’Italia saranno 23, con precisione 12 donne e 11 uomini. Sono tutti carichi e pronti a mettersi in gioco in questa esperienza unica. Potranno conoscersi meglio facendo un viaggio in se stessi, imparando a superare i propri limiti e a mettersi a nudo di fronte a tutta Italia. Esce già qualche nome dei concorrenti come: Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati.

Insieme a loro ci saranno ovviamente altri “vipponi” che ancora non sono stati svelati. Impareremo di certo a conoscerli nel corso delle prime puntate in diretta su canale 5 da lunedì 19 settembre. A portare avanti lo show ci sarà sempre Alfonso Signorini in prima file a fare gli onori di casa. Questo per lui è il quarto anno negli studios di Cinecittà a Roma.

Tutto nuovo per la settimana edizione

Questa attesissima settima edizione del “Gf Vip” avrà una Casa e uno studio tutti nuovi, mantenendo sempre l’area riservata ai social dalla quale Giulia Salemi, in tempo reale, leggerà al pubblico in studio e agli spettatori da casa tutti i commenti sul web.

Come ogni hanno, chi vincerà l’edizione si aggiudica il montepremi di 100 mila euro (la metà del quale andrà in beneficenza). Non è certo facile arrivare all’ultima serata passando tra nomination ed eliminazioni a sorpresa. Sarà possibile seguire gli inquilini del loft a Cinecittà con i day-time su Canale 5 e Italia 1 o guardare la diretta tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo) e La5 (dal lunedì al venerdì alle 12.30 e dal lunedì al sabato dall’1 di notte).

Perciò lunedì mettetevi comodi e aspettatevi alle 21 il consueto appuntamento del Grande Fratello Vip su canale 5. Ad accogliervi certamente ci sarà Alfonso Signorini insieme alle sue opinioniste, Orietta Berti e Sonia Bruganelli.