De Zerbi è il nuovo allenatore del Brighton!

Riparte dalla Premier League la carriera di Roberto De Zerbi, è lo stesso Brighton a comunicare l’ufficialità del tecnico italiano che firma un contratto di quattro anni con il club inglese, esordirà il 1 ottobre ad Anfield contro il Liverpool di Jurgen Kloop.



Dopo la tormentata esperienza alla guida dello Shaktar Donetsk, Roberto De Zerbi è pronto a tornare in pista affrontando questa affascinante sfida in Premier League.

In più di un’occasione De Zerbi ha dimostrato di essere un allenatore estremamente preparato dal punto di vista tattico, capace di esprimere un calcio propositivo ed efficace in entrambe le fasi.

Dopo Antonio Conte dunque la Premier League accoglie un altro tecnico italiano, per l’ex allenatore del Sassuolo la grande opportunità di affermarsi nel campionato più affascinante e seguito a livello europeo.

L’annuncio arriva direttamente dal sito del club inglese, l’allenatore italiano farà il suo debutto in Premier League nella super sfida di Anfield, contro un Liverpool che in questo inizio di stagione sta dimostrando tutti i propri limiti.

De Zerbi riparte dal Brighton!

Tanti tifosi della Juventus lo avrebbero voluto a Torino per sostituire Max Allegri, De Zerbi invece ripartirà dal Brighton per rilanciare una carriera che da anni ormai lo ha portato ad essere considerato come uno dei tecnici italiani più promettenti.

Sulla panchina del Sassuolo il nuovo allenatore del Brighton ha fatto vedere cose fantastiche con i neroverdi che giocavano un calcio meraviglioso ed assolutamente efficace.

Subito smentite dunque le voci di un possibile arrivo del bresciano alla Juventus, l’ex allenatore del Sassuolo ha scelto la Premier League per una sfida sicuramente affascinante e compatibile con le grandi potenzialità del tecnico bresciano.

Il Brighton è al momento quarto in classifica e ha appena salutato Graham Potter (passato una settimana fa al Chelsea), per il tecnico italiano non sarà facile sostituire uno degli allenatori al momento più apprezzati del calcio inglese.

La Premier League sembra il campionato più adatto per le caratteristiche di De Zerbi che ama far giocare in verticale la propria squadra cercando sempre di comandare la partita con grande intensità e coraggio.

L’avventura dell’allenatore bresciano inizierà con una partita assolutamente proibitiva, il Brighton infatti andrà a giocare ad Anfield contro un Liverpool ferito che vorrà sicuramente riprendersi davanti ai propri tifosi dopo un avvio di stagione decisamente deludente.

Dopo Conte anche l’ex Sassuolo approda in Premier League, al mister va l’in bocca al lupo di tutto lo sport italiano!