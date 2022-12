Rumore in condominio, occhio al baccano: a quest’ora scattano 800€ di multa

Condominio e rumori, attenzione a fare troppo rumore, sai che potresti andare incontro ad una multa piuttosto salata? In gioco ben 800 euro.

Vivere in un condominio non è semplice, bisogna rispettare alcune regole di civiltà ed educazione. Sai quanto potrebbe costare fare troppo baccano? Ben 800 euro di multa.

Vivere in condominio: attenzione a fare troppo rumore

La vita in condominio può trasformarsi in un inferno. Chi è proprietario o affittuario di un appartamento situato in uno stabile, sa bene che per la pacifica convivenza è necessario accettare delle regole.

Condividere uno spazio comune con altre persone non è mai semplice, tuttavia la buona educazione prevede che ciascuno debba essere rispettoso degli altri. Anche tu vivi in un condominio e hai avuto problemi con alcuni condomini?

Ammettiamolo, chi non si è ritrovato ad avere a che fare con un vicino fastidioso, che si lamenta magari per la musica troppo alta o per il baccano fatto dai bambini? Bene, sappi che se vivi in un condominio ci sono delle regole ferree da rispettare.

Per esempio, nel caso di rumori molesti, sai che c’è una multa fino a €800? Potresti ritrovarti con un nemico alla porta e con il portafoglio vuoto. Vediamo però più nel dettaglio in che modo è possibile che scatti questa multa super salata.

Multa salata per baccano condominiale

Tutti i condomini sono caratterizzati da un regolamento condominiale, ossia una lista di regole, semplici e di buona educazione, che tutti gli inquilini devono seguire alla lettera per evitare di inimicarsi i vicini e soprattutto per evitare di incorrere in multe salate.

Sai che fare baccano o rumori molesti, soprattutto in determinate fasce orarie, può far scattare una multa salatissima fino a €800? Se sei un novellino o ti stai per trasferire in un condominio o ci abiti da anni ma non eri al corrente di questo piccolo dettaglio, continua a leggere e scopri come evitare di svuotare il tuo portafoglio.

Innanzitutto, devi sapere che tutti i regolamenti condominiali prevedono degli orari di silenzio, cioè delle fasce nelle quali bisogna evitare qualsiasi tipo di rumore molesto o baccano.

Generalmente, gli orari di silenzio sono inclusi in questa fascia oraria: dalle 22:00 alle 8:00 nei giorni feriali e dalle 22 alle 9:00 in quelli festivi oltre che dalle 13:30 alle 16:00 tutti i giorni (poi ogni condominio può stabilire fasce diverse).

Se ti ritrovi ad avere a che fare con dei vicini rumorosi, la prima cosa che ti viene in mente è chiamare la Polizia o i carabinieri se il faccia a faccia con il condomino molesto non ha sortito alcun effetto.

Sappi però che spesso le forze dell’ordine non possono esserti utili. I carabinieri intervengono generalmente nel caso di schiamazzi notturni o di rumori provenienti da attività professionali, quasi mai per rumori molesti in condominio.

Rumori molesti: cosa dice la legge

Se il tuo condomino non rispetta le fasce orari di silenzio e continua a fare baccano, sappi che potrebbe andare incontro ad una multa salata per rumori molesti. L’articolo 70 del codice civile, regolato dalla legge italiana, stabilisce che l’infrazione del regolamento condominiale può comportare una multa che va da 200 euro fino a 800.

Può entrare in gioco anche il codice penale. L’articolo 659 recita che nel caso di rumori o schiamazzi o l’utilizzo di strumenti sonori fastidiosi, si può incorrere addirittura nell’arresto fino a tre mesi e in una multa pari a 309 euro.

Se anche tu sei stato accusato di procurare fastidio agli altri condomini, fai dunque molta attenzione perché potresti ritrovarti a dover versare questa multa salatissima. Occhio anche alla musica alta.

Che sia il vicino a fare baccano o se tu sei stato poco attento, devi sapere che la legge prevede delle conseguenze piuttosto severe. Vivere in un condominio significa avere a che fare con tante persone e di conseguenza rispettare le regole, a partire da quella più importante: il rispetto degli altri.

Ti sei mai trovato a dover affrontare una situazione scomoda come quella di rumori molesti in condominio? Se sì, adesso sai che la legge può aiutarti a risolverli ma puoi trovartela anche contro se sei tu in difetto.