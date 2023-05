“Una persona nella mia vita” dice Cristina Scuccia, ex suora concorrente dell’Isola dei Famosi. La naufraga si racconta in diretta.

Cristina Scuccia si è lasciata andare alle più classiche delle confessioni amorose, durante la puntata di ieri dell’Isola dei Famosi. L’ex suora ha raccontato a Ilary Blasi di aver trovato l’amore, in uno dei suoi viaggi spagnoli: “L’amore è una cosa bella”.

Cristina Scuccia confessa: “C’è una persona nella mia vita”

Tante paure superate, maggiore consapevolezza, sicurezze e nuove esperienze. Tutto questo è il primo resconto dell’Isola dei Famosi di Cristina Scuccia, non ancora terminata certo, anche se l’ex suora nella puntata di ieri ci ha tenuto a fare una sorta di bilancio sulla sua avventura fin qui davanti le telecamere. Non la prima volta, visto che la donna era salita alla ribalta per essersi aggiudicata un talent show, ancora durante i voti religiosi. Era il 2014 quando la siciliana si aggiudicava il primo posto a The Voice.

Dalle cronache nazionali, le prime pagine delle riviste di spettacoli, all’abbandono della vita clericale, fino all’Isola dei Famosi. Durante la puntata di ieri Cristina si è anche lasciata andare a una confessione sentimentale. A Ilary Blasi la donna ha racontato di aver trovato l’amore: “C’è una persona nella mia vita”.

“L‘amore è una cosa bella, nonostante abbia cercato di trattenerlo” dice Cristina, che ha già sfoggiato il primo bikini in Honduras. La scorsa settimana la donna si era già lasciata andare a delle confessioni durante una chiacchierata insieme a Helena Prestes, alla quale aveva detto di aver conosciuto una persona a Madrid “entrata in punta di piedi nella mia vita”.

Proprio da questa confidenza l’esperta conduttrice, ex moglie di Francesco Totti, ci ha tenuto da indagare. Ilary, nel corso della puntata di lunedì 22 maggio, ha quindi tentato di mettere il dito nella piaga. La donna non ha fatto resistenza, nonostante avesse confessato ad Helena che la sua volontà era quella prima di iniziare il reality di voler tenere le sue questioni personali per sé stessa.

Con Ilary però è scesa nel dettaglio della conoscenza: “Pochi mesi prima di arrivare qui l’ho conosciuta e in questo periodo l’ho pensata tanto“. Ci tiene a sottolineare l’ex suora che, questa faccenda non ha nulla a che fare con la sua uscita dal convento. Come aveva ampiamente spiegato già in altre occasioni.

Cristina Scucia: “Mi sono sentita più leggera quando l’ho detto”

Nei mesi scorsi Cristina, prima di raggiugnere l’Honduras, è stata ospite del famoso podcast targato The Pills, Brodo. In un contesto informale, un format meno opprimente di quello di uno studio televisivo, l’ex suora si era lasciata andare al racconto della sua vita post convento insieme a Luca Vecchi, Matteo Corradini e Luigi Di Capua.

Il trio romano, tra battute e argomenti più profondi legati alla spiritualità, hanno toccato diversi temi insieme a Cristina, la quale ha raccontato tutto il suo iter, dalla chiamata spirituale – che la aveva portata a lasciare il fidanzato – fino alla decisione di spogliarsi dagli abiti da suora.

La donna aveva iniziato nell’ambiente religioso a praticare la sua più grande passione, quella del canto. Poi, trasferitasi dalla Sicilia a Roma per studiare musica e – ovviamente – canto, la chiamata. In quell’occasione dovette lasciare il fidanzato, ha raccontato al podcast Brodo.

Dopo l’esperienza da suora, la vittoria di The Voice, Cristina si è rimessa in gioco e durante uno dei suoi viaggi in Spagna – dove si era recata dopo la decisione di lasciare la vita in convento per finanziarsi, facendo diversi lavori tra cui anche la cameriera – avrebbe conosciuto questa “persona” alla quale ha fatto cenno nella puntata di ieri.

Le difficoltà di un volto noto, la paura di un giudizio sulla sua vita spirituale, l’hanno portata in Spagna, che ha ricambiato, apparentemente, con l’amore.

Sempre dall’Honduras infatti, nella puntata di ieri, Cristina ha fatto cenno alla madre, preoccupata che questa notizia possa averla sconvolta: “Mi sento in imbarazzo anche nei confronti di mia madre: penso sia stata una doccia fredda per lei, essendo una cosa all’inizio volevo viverla per me”. Ma la confessione ha reso il suo cuore più leggero, racconta in trasmissione, che poi scherzosamente approfitta anche delle telecamere per chiedere “scusa alla madre: “Non sto facendo niente di male, sto amando”.