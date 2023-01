Papa Francesco ha voluto che tutti i presenti in piazza San Pietro rivolgessero il loro saluto battendo le mani al Papa emerito Joseph Ratzinger. Le immagini della salma sono emerse nel primo pomeriggio e mostrano il pontefice vestito con parametri rossi e il mitra in testa.

Una folla di fedeli si è radunata per salutare un’ultima volta Ratzinger e rivolgere all’illustre geologo un ultimo pensiero. Questo durante il tradizionale Angelus della domenica, dove però i fedeli oltre che un pensiero al nuovo anno cominciato hanno dedicato il loro cordoglio al defunto Papa emerito.

La salma del Papa Emerito Benedetto XVI è stato esposto per la prima volta in pubblico oggi domenica 1 gennaio 2023 al centro della cappella del monastero vaticano Mater Ecclesiae, dove il Pontefice emerito risiedeva dal momento in cui ha deciso di abbandonare il pontificato per ritirarsi in preghiera. Decisione che è stata oggetto di critiche ma anche di appoggio soprattutto perché si è trattato di qualcosa di inedito e mai visto prima.

L’ultimo saluto di Papa Francesco a Ratzinger

La morte di Joseph Ratzinger ha colpito il mondo religioso e dei fedeli ma anche le altre istituzioni religiose che, pur credendo e praticando in un’altra religione, hanno sempre ammirato la passione di Benedetto XVI e anche la sua grande fede e la conoscenza profonda della teologia. È sempre stato considerano un uomo di spessore, che ha cercato la coesione tra diverse realtà.

Papa Francesco ha voluto presiedere in prima linea alla cerimonia funebre del suo predecessore, che ha sempre avuto una parola positiva e di incoraggiamento durante l’attuale mandato di Bergoglio. Un legame profondo che il Papa non ha mai negato ma anzi ieri, per esempio, è arrivato al capezzale di Ratzinger dieci minuti la sua scomparsa e ha voluto tenere la celebrazione in prima persona.

Il Papa ha partecipato alla celebrazione alle 10 nella Basilica Vaticana, per la tradizionale messa della solennità di Maria santissima madre di Dio nell’ottava di Natale e nella concomitante ricorrenza della Giornata mondiale della pace sul tema: “Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace”.

Poi ovviamente il pensiero è andato al Papa emerito che è stato per Papa Francesco una figura saggia e profonda dotato di una estrema conoscenza e capacità di ascolto. Ha affermato: “E oggi affidiamo alla Madre Santissima l’amato Papa emerito Benedetto XVI perché lo accompagni nel suo passaggio da questo mondo a Dio”.

Durante l’Angelus in piazza San Pietro ha detto ai fedeli radunati: L’inizio di un nuovo anno è affidato a Maria Santissima, che oggi celebriamo come Madre di Dio. In queste ore invochiamo la sua intercessione in particolare per il Papa emerito Benedetto XVI, che ieri mattina ha lasciato questo mondo. Ci uniamo tutti insieme, con un cuore solo e un’anima sola, nel rendere grazie a Dio per il dono di questo fedele servitore del Vangelo e della Chiesa”.

Le immagini del Papa emerito

Ratzinger ha chiesto che il suo funerale fosse sobrio e non sfarzoso e questo lo ha specificato nelle sue ultime volontà. La salma è stata esposta oggi e le immagini, che ritraggono Ratzinger, hanno mostrato una vestizione con parametri liturgici rossi e il mitra in testa, simbolo delle figure pontificie.

Emerge dalle fotografie, diffuse dalla sala stampa vaticana, che il corpo di Ratzinger è stato posto davanti all’altare della piccola cappella, ancora addobbata in stile natalizione sistemata tra il presepe e l’albero di Natale.

Ratzinger ha tra le mani, che sono incrociare sul ventre, un rosario. L’accesso alla cappella è stato riservato ad un numero molto ristretto di persone, tra cui Papa Francesco. Molti fedeli hanno presenziato comunque all’esterno e riempiendo piazza San Pietro proprio per portare gli omaggi a Ratzinger che ha lasciato dietro di sé numerosi scritti e libri che parleranno e racconteranno anche in futuro la sua grandezza e saggezza.