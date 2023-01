Carta stagnola, bisogna usare la parte opaca o lucida? La maggior parte sbaglia

Quando usi la carta stagnola sicuramente ti è capitato di chiederti quale parte usare, quella lucida o quella opaca. Devi sapere che la maggior parte delle persone sbagliano ad usare questa carta, perciò vediamo qual è il modo corretto di utilizzarla!

Una domanda che molti si fanno sull’uso della carta stagnola è da quale lato usarla. Infatti, come tutti sanno, questa carta ha due lati, uno lucido e uno opaco, ma quale dei due è più efficace? Vediamo nel dettaglio se c’è differenza fra i due lati e quali usi puoi fare della carta stagnola in casa, che sono davvero tanti!

Come è composto il foglio di carta stagnola

Il foglio alluminio che usiamo comunemente in cucina per gli alimenti è composto da un lato lucido e da uno opaco. La differenza fra queste due parti del foglio è dovuta al processo di produzione.

Per via della fragilità di questa carta, i fogli vengono sovrapposti nella pressa per impedire che si strappino. Ecco perché non risultano lucidi e hanno un effetto opaco.

La differenza fra i due lati non ha effetti particolari sulla cottura degli alimenti o sulla conservazione dei cibi ed entrambi risultano efficaci. Dunque, puoi usarlo tranquillamente da ogni lato e avrai lo stesso effetto finale.

Evita di mettere la carta stagnola nel forno

Una delle cose da evitare assolutamente nell’uso della carta stagnola è quella di metterla nel forno. Infatti, i fogli di alluminio, una volta che si riscalda, possono diventare tossici, e se vengono ingeriti in quantità eccessive possono fare male alla salute.

Gli alimenti che vengono messi a contatto diretto con l’alluminio possono assorbirne le sostanze nocive e quindi causare problemi alla salute. Prima di mettere i fogli di alluminio sui cibi in forno, avvolgili con la carta da forno e poi metti sopra la carta stagnola, così non verrà a contatto con gli alimenti.

Con la carta stagnola avrai il vantaggio di catturare meglio il calore che si diffonde nel forno e di far cuocere perfettamente i cibi.

Altri utilizzi della carta stagnola

Puoi usare la carta stagnola per altri scopi in casa, oltre che conservare il cibo, ecco quali:

Oltre al fatto che il foglio di alluminio può aiutarti a conservare il cibo, può anche aiutarti nella manutenzione della tua casa.

–Per strofinare le padelle – un foglio di alluminio sul fondo della padella, aggiungi acqua e qualche cucchiaino di sale, lascia in ammollo per cinque minuti e poi strofina. Questo trucco ti permetterà anche di far brillare tutta la tua argenteria in breve tempo ed eviterai di ricorrere a prodotti industriali nocivi.

–Per rimuovere le macchie di grasso – puoi usare la carta stagnola a che per rimuovere le macchie di grasso da piatti e stoviglie in metallo. Basta formare una palla con un foglio di alluminio e strofinare i piatti e gli utensili e torneranno come nuovi.

–Per affilare i coltelli – per affilare i coltelli taglia diversi fogli di carta stagnola e piegali. Fissali con del nastro adesivo su un tavolo e compi diversi gesti di andata e ritorno con i coltelli sui fogli per affilarli.

–Per pulire il ferro – ottima per liberare la piastra del ferro dai segni neri, la carta stagnola con il sale è perfetta per strofinarla e rimuovere qualsiasi residuo di sporco e bruciato.

–Per riscaldare la casa – puoi riscaldare la scasa e risparmiare energia utilizzando la carta stagnola. Copri un pannello di legno con un foglio di alluminio e mettilo dietro il termosifone. Questo metodo è efficace per diffondere il calore in modo uniforme negli ambienti della casa e potrai risparmiare sulla bolletta della luce.

Come vedi, ci sono tanti modi per usare la carta stagnola e puoi farlo sia dal lato lucido che da quello opaco perché entrambi sono efficaci!