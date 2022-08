Il Paris Saint Germain dilaga con il Montpellier, finisce 5-2

Continua senza grandi problemi il campionato del Paris Saint Germain che sembra oggettivamente di un altro livello rispetto agli altri club francesi, Neymar ne fa due, Mbappè si sblocca e Messi regala assist, i parigini volano in classifica

Uno straordinario Neymar trascina i campioni di Francia in carica alla seconda vittoria consecutiva in un campionato, altra goleada dei padroni di casa che in due partite hanno messo a segno ben 10 reti subendone appena due.

La cura Galtier sembra funzionare molto bene, i parigini vincono e si divertono giocando un calcio spettacolo ma allo stesso tempo tremendamente efficace. Inizio di stagione pazzesco da parte di Neymar Jr che mette a segno la seconda doppietta consecutiva.

Si sblocca Mbappà che segna dopo aver fallito un calcio di rigore nel primo tempo.

Il PSG gioca a memoria, altra vittoria facile

Come successo per i suoi predecessori il vero test per Galtier sarà la Champions League, unico grande obiettivo della società francese che in Europa ha sempre vissuto notti estremamente complicate.

I parigini sembrano onestamente non avere rivali all’interno del Paese e si avviano a dominare l’ennesimo campionato degli ultimi anni.

Funziona splendidamente il tridente offensivo formato da Messi, Neymar e Mbappè con il francese che ha trovato il primo gol stagionale dopo aver fallito un calcio di rigore nel primo tempo.

Unica nota negativa della serata i due gol subiti che evidenziano ancora qualche difficoltà di troppo in fase difensiva.

Panchina iniziale per Leandro Paredes che è sempre più vicino a diventare un nuovo calciatore della Juventus.

Il calciatore argentino ha già comunicato al club la propria volontà di giocare in Italia, lq Juventus attende l’uscita ufficiale di Adrien Rabiot per formulare l’offerta ufficiale ai parigini.

Il Paris Saint Germain ha palesemente cambiato le proprie strategie di mercato evitando di comprare ulteriori talenti ma cercando piuttosto di sistemare la rosa con acquisti precisi e programmati.

Galtier è pronto a mettersi alla prova anche in Champions League, competizione che sembra ormai diventata un’ossessione per i tifosi del club parigino.

I francesi hanno la qualità ed i giocatori per riuscire a salire sul tetto d’Europa, Messi–Neymar e Mbappè sono una garanzia e l’acquisto di Renato Sanches (subito in gol ieri) garantisce la giusta solidità al centrocampo in fase difensiva.

Aspettando la Champions League il PSG vola in un campionato che anche quest’anno sembra ampiamente deciso già dopo due sole giornate.