Foglie del basilico flosce e secche, come ravvivarlo nel giro di 5 minuti: il segreto dei vivaisti

Se le foglie del basilico secche rovinano tutta la pianta e l’uso, c’è un trucco infallibile dei vivaisti che la rimette a nuovo in pochi minuti.

La pianta del basilico è presente sempre in tutte le case, usata essenzialmente per uso culinario è un ottimo rimedio naturale anche per il benessere dell’organismo e della pelle. Al contrario di quanto si creda è una pianta delicata con un bisogno di cure continuo, per questo potrebbero manifestarsi dei problemi con foglie secche e flosce.

Basilico, la pianta dal profumo inebriante

Il basilico è una pianta presente nella maggior parte delle case degli italiani e della popolazione del Mediterraneo. Oggi amato in tutto il mondo, il suo profumo inebria gli ambienti aperti e chiusi oltre a dare un tocco di colore al balcone grazie al suo verde acceso. Questa è la pianta aromatica maggiormente utilizzata e diffusa, soprattutto per uso culinario ma anche sotto un punto di vista estetico.

È una pianta perenne che si trova anche al supermercato e coltivarla richiede un minimo do pollice verde. In estate è bene tenerla all’aperto, mentre quando le temperature calano è preferibile venga protetta dal gelo e dalle intemperie.

Tuttavia, nonostante le cure, può capitare di notare le foglie de basilico flosce, secche e senza vita. Per questo motivo i vivaisti ci strizzano l’occhio e insegnano come rimetterla a nuovo.

Foglie del basilico secche, il trucco degli esperti per ravvivarle

I vivaisti mettono l’accento sulla cura della pianta del basilico, soprattutto quando si presenta con le sue foglie flosce e secche. Per ovviare a questo problema si può procedere in questo modo:

Nei giorni estivi quando le temperature sono alte, il basilico ha bisogno di rinfrescarsi. Basterà vaporizzare dell’acqua direttamente sulle foglie così che si contrasti il calore estivo e si mantenga il tasso di umidità ottimale per la pianta. I vivaisti consigliano di aggiungere dell’olio di Neem all’acqua, un prodotto ricco di proprietà che crea una barriera che contrasta ogni tipo di parassita comune;