Secondi i funzionari di stato americani il pallone spia cinese, che in questi giorni ha sorvolato gli States, sarebbe già passato su 40 Paesi.

La tecnologia di sorveglianza elettronica del pallone spia cinese sarebbe stato in grado, secondo il governo statunitense, di monitorare le comunicazioni. Emergono nuovi dettagli – inquietanti – sul caso del pallone che farebbe addirittura parte di una flotta. Lo ha rivelato il Dipartimento di Stato Usa.

Usa, Dipartimento di Stato: “Pallone in grado di intercettato le comunicazioni”

Controllo delle comunicazioni. Risale alla scorsa settimana l’avvistamento del pallone spia cinese nei cieli statunitensi. Inizialmente a circolare era stato un video amatoriale, girato con il cellulare, che aveva ripreso una sfera bianca nel cielo mentre un uomo in sottofondo spiegava: “Come vedete, a quelli che me l’hanno fatto notare, non si tratta della luna ma bensì di un pallone”.

Erano seguiti approfondimenti da parte del governo americano, che inizialmente per non creare allarmismi o tensioni estere – considerando che il pallone non si trovava a un’altitudine tale da poter disturbare il volo degli aerei – aveva deciso di non intervenire e di non abbatterlo.

Ma lo scorso martedì i jet militari si sono alzati in cielo e hanno colpito il pallone, caduto sul suolo americano. Da quel momento un susseguirsi di reazioni, da parte di Pechino che avrebbe voluto riavere il pallone – con le informazioni ottenute – indietro. La retorica del governo cinese sulla difesa del proprio Paese però non ha fatto breccia nel governo americano. Ovviamente da Washington la strada è stata sbarrata a una restituzione, e ne sono seguiti accertamenti.

E’ stata CNN nella giornata di oggi a riportare gli ultimi inquietanti per certi versi dettagli dopo gli studi effettuati sul pallone. Le dichiarazioni del Dipartimento di Stato americano di oggi hanno fatto riferimento a una flotta di palloni spia, in gradi di intercettare le comunicazioni e che avrebbero già sorvolato 40 Paesi in cinque Continenti.

Usa, si pensa alla causa per violazione del diritto internazionale

Gli States adesso stanno valutando di proporre delle sanzioni per la Cina, come riportato dalla CNN, per violazione del diritto internazionale e della “sovranità statunitense”. Il pallone, come detto, era in grado di raccogliere informazioni sui segnali e rappresentava solo un’unità della flotta che avrebbe già sorvolato mezzo mondo per condurre “operazioni di sorveglianza”.

Diverse antenne trovate sul pallone, capaci non solo di raccogliere le comunicazioni ma anche di geolocalizzarle. Il pallone spia si auto alimentava tramite pannelli solari, che contribuivano al funzionamento dei sensori che raccoglievano informazioni. Inoltre – sempre da quanto dichiarato dal funzionario Usa – pare che anche il produttore del pallone sia fortemente legato all’esercito cinese.