Novità su WhatsApp: si possono salvare e condividere messaggi vocali come aggiornamenti di stato.

Dalla sua uscita negli Stati Uniti nel 2017, WhatsApp ha continuamente migliorato le proprie funzionalità per renderle sempre più interessanti per i suoi oltre 2 milioni di utenti attivi mensilmente. Così, dopo settimane di indiscrezioni, finalmente l’applicazione di messaggistica di proprietà di Meta ha approvato l’arrivo degli stati vocali sulla sua piattaforma.

Gli stati vocali arrivano su WhatsApp: ecco come utilizzarli

In un post sul proprio blog ufficiale pubblicato oggi, WhatsApp ha confermato che dopo alcune settimane in beta, gli stati vocali sono ora disponibili in maniera stabile per tutti gli utenti dell’app di messaggistica istantanea.

WhatsApp ha appena annunciato l’arrivo degli stati vocali sulla sua piattaforma, una funzione che ci permetterà di registrare e condividere messaggi vocali lunghi fino a 30 secondi come aggiornamento del nostro stato.

Per creare il nostro primo stato vocale, dobbiamo solo toccare l’icona del microfono che apparirà nella schermata di stato, registrare l’audio e condividerlo con chi vogliamo.

WhatsApp Voice Status ci ricorda molto un’app chiamata Cappuccino, che permette di condividere storie audio intime e personali con amici e familiari.

Scegliere i contatti che potranno vedere gli aggiornamenti

Oltre agli stati vocali, WhatsApp ha introdotto in questo post anche una funzione chiamata Selettore del pubblico privato, attraverso la quale potrai scegliere quali contatti possono vedere i tuoi aggiornamenti di stato. Dopo aver selezionato chi può vedere il nostro stato, verrà salvato per impostazione predefinita fino a quando non lo cambieremo.

Ma non è tutto, in quanto WhatsApp ha anche confermato che è già possibile reagire con le emoji agli aggiornamenti di stato, semplicemente effettuando uno swipe verso l’alto su qualsiasi stato e toccando una delle otto emoticon disponibili.

Allo stesso modo, l’app di messaggistica istantanea ha annunciato la disponibilità delle suonerie del profilo Status per tutti gli utenti. Questi anelli vengono visualizzati intorno all’immagine del profilo di un contatto quando pubblica un nuovo aggiornamento di stato.

Infine, WhatsApp ha abilitato anche le anteprime dei link negli Stati Uniti, quindi la piattaforma di messaggistica mostrerà le anteprime dei link ai post di Instagram o ai video di YouTube che gli amici condividono nei loro aggiornamenti di stato.

Secondo la società stessa, tutti questi aggiornamenti sono stati già distribuiti agli utenti di tutto il mondo e saranno disponibili per tutti nelle prossime settimane, dopo le dovute implementazioni e lanci per i paesi in cui l’app è disponibile.