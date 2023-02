Sapete quanti soldi guadagnerebbe al mese Gianni Morandi? Numeri inaspettati

Gianni Morandi, sapete quanto guadagnerebbe il famoso cantante italiano? Arrivano numeri davvero inaspettati.

Curiosi di sapere quanto guadagnerebbe il conduttore di Sanremo, Gianni Morandi? Ecco quanto si intasca il co-conduttore di Sanremo. Cifre astronomiche.

Gianni Morandi, una delle voci più belle d’Italia

Nato nel 1944 a Monghidoro, Gianni Morandi è un cantante di fama nazionale. La sua voce e i suoi brani hanno coccolato per decenni milioni di italiani. Ancora oggi l’artista continua ad essere tra i più apprezzati del mondo discografico del nostro bel Paese.

Inizia a farsi conoscere nel 1958 quando prende parte a diversi contest canori che inizieranno a far conoscere la sua straordinaria voce e la sua scrittura espressiva. L’ingresso però vero e proprio nel mondo discografico arriva nel 1962, quando spopola con il brano “Andavo a 100 all’ora”.

Da quel momento non si è fermato più: inizia così la scalata al successo di Morandi che continua ancora oggi. E dopo aver partecipato in veste di artista a varie edizioni di Sanremo, nel 2023 si ritrova ad essere per la terza volta, co-conduttore del 73esimo Festival della canzone italiana, insieme ad Amadeus.

Tra gli artisti più amati d’Italia, Gianni Morandi e anche però quello più pagato. Sapete a questo proposito quanto si intascherebbe? Arrivano i numeri inaspettati che lasciano senza parole.

Quanto guadagna il famoso cantante di Monghidoro

Possiamo senza dubbio affermare che Gianni Morandi possiede una delle voci più belle del mondo. Pezzo forte della scuderia artistica italiana, continua ancora tutt’oggi a far sognare con i suoi vecchi brani che rappresentano un pezzo di storia della musica italiana.

Idolo non soltanto degli over ma anche dei giovani, non c’è una persona che non conosca le sue canzoni, soprattutto quelle più famose che ancora oggi passano in radio, segno che nonostante il tempo scorra velocemente, la musica di Morandi resta memorabile.

Non è soltanto un artista conosciuto e amatissimo, Gianni, ma anche tra quelli più pagati. Sapete quanto si intascherebbe il famoso cantante di Monghidoro? Arrivano le cifre inaspettate che lasceranno anche voi senza parole.

Ovviamente, non possiamo dare delle stime precise. Sarebbe impossibile farlo dato che il cantante non ha rilasciato mai dichiarazioni ufficiali circa le sue entrate economiche. Qualche tempo fa però, sul web, hanno iniziato a circolare delle indiscrezioni relative ai compensi percepiti per esempio nel 2011 e nel 2012 gli, anni in cui ha condotto il Festival di Sanremo.

In quel periodo, Morandi si sarebbe intascato ben 800.000 euro. Per l’edizione invece 2023 adesso in corso, secondo alcuni rumors trapelati proprio qualche ora fa, il cantante bolognese avrebbe un cachet pari a €60.000 a serata che gli consentirà dunque di guadagnare fino a sabato, giorno finale del contest canoro, ben 300.000 euro, una cifra simile a quella percepita da Amadeus.

Ovviamente i numeri sono approssimativi e soprattutto, queste menzionate non sarebbero le uniche entrate per l’amatissimo artista. Dobbiamo aggiungere anche i compensi percepiti per pubblicità, le sponsorizzazioni e le interviste varie.

Insomma, Morandi si conferma senza dubbio uno degli artisti non solo più amati del mondo musicale italiano ma anche tra quelli più pagati. Sempre però umile e col sorriso stampato sul viso, Gianni non ha mai discusso dei suoi cachet o dei suoi compensi a differenza di tanti. Proprio questo suo modo di fare così rispettoso e pacato, lo rende ancora oggi idolo di milioni di italiani.